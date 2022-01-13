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2022年度河洛青年人才托举工程项目公布
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.03 11:11

　　2日，洛阳市公布2022年度河洛青年人才托举工程项目并签署项目合同书。经基层推荐、专家评审、集体研究、结果公示等环节，最终评选出2022年度河洛青年人才托举工程项目(财政资金)20项、2022年度河洛青年人才托举工程入围项目(自筹资金)10项。

　　河洛青年人才托举工程对洛阳市建设青年友好型城市意义重大，通过创新青年人才服务机制，助力青年科技工作者成长成才，推动青年科技人才培养转型，从而提升洛阳城市功能品质与青年的契合度。

　　本次项目申报评选工作坚持公平公正，本着有利于推动洛阳市相关产业发展、有利于吸引和留住青年科技人才的原则，面向科研一线和基层单位选拔35岁以下的优秀青年科技人才，入选项目涵盖各门类、各学科，真正让城市更好地吸引青年、集聚青年，为洛阳建强副中心、形成增长极汇聚青年力量。

　　根据要求，下一步，项目入选单位要严格按照项目实施方案和培养方案要求，为被托举人提供精准化的扶持培养服务，项目周期为2年。被托举人要勇于探索创新，高质量完成在研项目，力争在原始创新和自主创新上出更多成果，并按要求及时汇报项目进展。洛阳市科协将做好项目的科学管理，适时组织专家团队对托举项目进展情况进行指导、监督，并进行项目绩效评价工作。

　　（洛报融媒·洛阳网记者 李迎博 文/图 实习生 丁博 通讯员 郭小慧 陈佳琪）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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