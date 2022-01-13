洛阳应天门“上线”网红七夕“斑马线”

2日，记者从隋唐洛阳城国家遗址公园了解到，截至2日下午，应天门网红七夕“斑马线”已制作完成，将在七夕节正式与公众见面。

2日，记者从隋唐洛阳城国家遗址公园了解到，截至2日下午，应天门网红七夕“斑马线”已制作完成，将在七夕节正式与公众见面。

据了解，这组“斑马线”上有“I love LuoYang”“浪漫的不是洛阳，是我的心”“何止七夕，朝夕都想和你在一起”等字样，届时，这组网红七夕“斑马线”将和爱心红绿灯、情话路牌等一起将七夕节日的甜蜜值拉满，邀您来打卡！（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 赵奕鼎 文/图/视频）