涧西区300多名大学生参与带娃志愿服务

8月2日，记者从洛阳市涧西区文明办了解到，这个暑假，涧西区全面组织开展“学校放假 社区开学”志愿服务活动，截至目前，已发动大学生志愿者300余名，组织各类志愿服务活动近50次。

8月2日，记者从洛阳市涧西区文明办了解到，这个暑假，涧西区全面组织开展“学校放假 社区开学”志愿服务活动，截至目前，已发动大学生志愿者300余名，组织各类志愿服务活动近50次。

涧西区文明办相关负责人介绍，涧西区充分结合青少年儿童年龄特点，利用社区活动场所，动员返乡大学生加入志愿者队伍，发挥所学所长开设陪伴阅读、书法绘画、手工折纸、作业辅导等系列课程。利用新时代文明实践站功能，积极开展消防演练、防溺水宣传等暑期安全教育，组织青少年儿童参与疫情防控、环境整治。活动在为大学生提供社会实践锻炼机会的同时，积极促进未成年儿童健康成长，接下来，此类“青年+青少年”的活动模式还将广泛应用，也将注入更丰富的活动内容，真正为青年和青少年的成长助力。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 李晓培 文/图）