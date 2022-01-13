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激扬青春力量 争当时代新人
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.03 08:36

　　为深入学习贯彻习近平总书记关于青年工作的重要论述，近日，团市委联合我市部分选调生代表在市广播电视台青年会客厅开展《论党的青年工作》第七期读书分享活动。

　　财政部2020年选调生、工信部2020年选调生、洛阳市2021年选调生、洛阳市基层优秀团干部等7名青年干部代表，分别围绕习近平总书记《论党的青年工作》一书，结合自己的基层工作经历分享阅读感悟。

　　“作为一名基层团干部，一定要牢记习近平总书记的殷切希望，把‘倍感信心’转化为‘倍加用心’，把‘倍感振奋’转化为‘倍加勤奋’，把‘倍感压力’转化为‘倍加努力’，敢于迎接困难挑战。”洛阳市2021年基层优秀团干部韩帅表示。

　　通过阅读该书，洛阳市2021年选调生丁帅伟深刻体会到坚持党的领导的重要性，深刻感受到青年对一个国家和民族的重要性。“时代的接力棒已交到了青年人手中，我们更应该牢记习近平总书记的嘱托，坚定理想信念，主动担当作为，用无悔青春答好时代答卷。”丁帅伟说。

　　“青年选调生是党政干部的后备军，是党和国家的未来。我们要珍惜基层锻炼的机会，敢于担当，练就过硬本领，尽快成长为一名优秀的年轻干部。”财政部2020年选调生田双表示。

　　基层是青年干部干事创业的大好平台，也是青年干部成长成才的练兵场。读书分享活动结束后，选调生们纷纷表示要深入学习贯彻习近平总书记关于青年工作的重要论述，把学习《党的青年工作》心得体会融入基层实践中，立足岗位实际，自觉用闪亮的青春，点燃新时代的希望之光，为洛阳高质量发展贡献青春力量，展现青春风采。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 原佳丽）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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