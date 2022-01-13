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忘我工作，焦裕禄长板凳当床睡了50多天（焦裕禄在洛阳）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.03 08:32

　　开栏语

　　“焦裕禄精神孕育形成在洛矿，弘扬光大在兰考。”今年是焦裕禄同志诞辰100周年，洛阳晚报特开设《焦裕禄在洛阳》栏目，通过探访老物件、老档案，讲述焦裕禄点滴小事、感人事迹，追忆他在洛阳工作和生活的9年岁月，让更多人感悟焦裕禄精神的光芒。

当年，焦裕禄以长板凳当床忘我工作

　　在中信重工的一金工车间，有一间特别的办公室，复原了焦裕禄当年工作的场景。其中，一条老式的长板凳尤为引人关注。

　　当年，为了赶生产任务，焦裕禄就在这样的长板凳上睡了50多天，和工人、技术人员并肩作战、日夜攻关。

　　事情要从1953年说起，新中国制订第一个五年计划，建设洛阳矿山机器厂(中信重工前身)，为国家研制大型工业设备，是“一五计划”156项重点工程之一。同年6月，焦裕禄响应党的号召，来到洛阳投身工业建设。

　　1958年春天，由焦裕禄担任车间主任的一金工车间，接到一个重任：试制2.5米双筒提升机。这对于当时还在进行基础建设的洛阳矿山机器厂来说，是光荣而又艰巨的任务。

　　设备不全，技术不足，经验为零。焦裕禄带领技术人员、老工人就用解剖麻雀的方法，把整台机器的上千个部件，从图纸资料、工艺规程，再到工具和材料准备，一次次推敲，就连一个螺丝钉也不放过。

　　时间紧、任务重、工作量巨大，焦裕禄白天黑夜连轴转，一杯白开水、一个干馍就打发一顿饭，困了就拿军大衣一裹，躺在长板凳上眯一会儿。板凳很窄，不能翻身，这样他可以保持警觉，只要机器声响不对劲儿，他就马上起来。

　　王有益是提升机的设计者，当时和焦裕禄常常工作到深夜，焦裕禄指着长板凳对他说：“小王，晚上咱就在这将就一下吧。”

　　看着长板凳，王有益犯了愁。焦裕禄便主动教他睡板凳的“窍门儿”：“侧着身子躺，把腿蜷起来……”

　　睡了一晚，王有益就腰酸背痛：“焦裕禄当时每天都睡在车间长板凳上，干工作不顾身体，他在哪里都是这股子劲头啊！”

　　大伙儿心疼焦裕禄，让他回家睡一会儿，他说：“我扛得住，屁股和床结合多了，腿就会软，人就会懒，就和工人疏远了。”

　　几个月下来，焦裕禄双眼熬得通红，两腮深陷，整个人又黄又瘦。同事周锡禄见到他，关心地问：“老焦呀，几天不见，怎么瘦成这个样子？”焦裕禄还不无风趣地说：“瘦了好，瘦了可以减轻负担，走起路来方便！”

　　在那年的春天，焦裕禄把车间当卧室、把长板凳当床，连续50多天没有回家，领着大家攻克一个个技术难关，终于研制出我国第一台2.5米双筒提升机。

　　狭窄的长板凳，见证了焦裕禄同志的“三股劲”，也是他在洛矿忘我工作的生动缩影。1962年，焦裕禄在离开洛阳前往尉氏工作时，留下了一句话：“我是一名共产党员，只要党需要，那我就去最困难的地方。”（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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