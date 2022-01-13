出现以下情况之一，经会商研判，将启动防汛四级应急响应： 出现以下情况之一，经会商研判，将启动防汛四级应急响应： ●预警 市气象局发布暴雨四级预警报告，预计未来24小时主城区或3个及以上其他县区出现50毫米以上降雨，并可能造成中小河流洪水、城市内涝、山洪灾害、地质灾害等。 ●灾害 辖区内2个以上县区因暴雨洪水发生一般或以上洪涝灾害。 ●河道 伊河、洛河、北汝河、涧河等主要防洪河道主要控制站水位接近警戒水位，或堤防出现险情，或其他中小型河道堤防出现较大险情。 ●水库、淤地坝、挡水坝、尾矿库 中型水库出现险情，或小型水库、淤地坝、挡水坝、尾矿库出现较大险情。 ●发生其他需要启动应急响应的情况 启动防汛四级应急响应，如何落实？ 市防指发布防御工作通知，督促地方党委、政府和防指按照通知要求抓好贯彻落实，并将落实情况报市防指。 市防办常务或专职副主任组织应急、水利、气象、自然资源、城市管理、住建、农业农村等部门会商，视频连线有关县区指挥机构进行动员部署。市气象局、市水利局、市自然资源和规划局等部门要及时预报。市防指其他有关成员单位每日18时向市防指报告工作动态。市应急管理局、市消防救援支队、市水利局、市城市管理局、市住房和城乡建设局等部门做好救援、抢险、排涝力量、物资预置工作，随时待命赴灾区增援。 14个防汛工作专班做好各项应急保障工作。抢险救援力量提前向可能受影响地区预置队伍和装备，视情开展抢险救援。 行业主管部门督促、指导落实本行业防御措施，开展隐患巡查工作，组织行业督导检查。 属地及时发布指令，转移安置受威胁群众，调动抢险力量物资开展抢险、排涝，洪涝灾害影响地区县区级防指每日16时向市防指报告灾害应对处置工作动态，突发灾情、险情应及时报告。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 整理）