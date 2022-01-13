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楼顶999盆多肉 预示他们的爱情“久久久”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.03 08:36
夫妻俩养的多肉

　　昨日，在偃师区顾县镇李湾村村民段军周家楼顶的天台上，999盆肉嘟嘟、胖乎乎的多肉组成了一个色彩缤纷的“多肉花园”。“你数数，一共999盆！”段军周自豪地说，这些多肉预示着他和妻子的爱情“久久久”。

　　段军周今年50岁，他的妻子任艳莉与他同年同月同日生，夫妻俩感情深厚。目前，俩人在偃师区经营一家小吃店，忙碌的生意挡不住他们对生活的热爱。段军周说，结婚28年来，他一有空就会陪着妻子到处转转。2018年，他和妻子到花卉市场买花，妻子无意间看到了多肉，一下子就爱上了。

　　“真漂亮！真漂亮！”回忆起妻子初次见到多肉时的情景，段军周满脸笑容地模仿起妻子赞叹多肉的样子。他说，妻子当时两眼放光，接连说了好几句“真漂亮”，让他对多肉这种小小的、胖胖的植物产生了兴趣。

　　“妻子喜欢，那咱就养，让她天天看个够。”段军周说，当天，他就买了几盆多肉带回家养。此后，夫妻俩买的多肉越来越多，小窗台放不下了，就转移到大阳台，直到大阳台也摆满了，二人又在自家楼顶建起了大棚，专门养这些可爱的“肉肉”。

　　段军周家楼顶随处可见的多肉，看起来长得都差不多，可在段军周和妻子眼里，它们都是独一无二的存在。“它们都有属于自己的名字。”段军周说，这些多肉有百合科的、大戟科的、夹竹桃科的、景天科的等，不胜枚举，其中他最喜欢的是景天科的。有些多肉即便属同一个科，但也是形态各异。

　　“有的叶子底下宽、上面尖，有的长着粉色的边，有的是圆润的……”说起这些专属于自己的“宝贝”，任艳莉讲得头头是道。

　　“浇花成了我俩每天的必修课。”段军周说，小吃店开门早、关门晚，为了挤出时间打理这999盆多肉，夫妻俩每天早上6点就要起床，二人得忙活一个多小时，用两大缸水才能把它们浇一遍。看看花，浇浇花，心情格外美，他们一点儿也不累。

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[ 责任编辑：潘亮 ]
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