第二届“白衣天使献血月”活动启动

昨日上午，洛阳市第二届“白衣天使献血月”活动启动仪式举行。 昨日上午，洛阳市第二届“白衣天使献血月”活动启动仪式举行。 当日，我市卫健系统多家单位工作人员参加启动仪式并进行无偿献血。“作为卫健工作者，理应积极参加无偿献血公益事业，带动更多人加入无偿献血队伍，在第五个中国医师节即将到来之际，希望用自己的热血为节日献上一份礼物！”市卫健委一名工作人员说。 去年8月，市卫健委在全市卫生健康系统开展首届“白衣天使献血月”活动，21家医疗机构的3130位白衣天使捐献全血124.36万毫升、单采血小板8个治疗量。在本次“白衣天使献血月”活动启动仪式现场，有32位爱心人士捐献热血1.28万毫升。 市中心血站呼吁，希望更多市民加入无偿献血的队伍，肩负起社会责任，为社会公益作出更多贡献。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 实习生 邵嘉莹 通讯员 李冬 张广钰）