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9月4日至9日，一起为乡村振兴献爱心吧！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.03 08:23

　　记者从昨日召开的2022年洛阳市参与“乡村振兴河南专场”暨腾讯“99公益日”活动视频动员会上获悉，9月4日至9日我市将开展“乡村振兴河南专场”和腾讯“99公益日”活动，号召社会各界为乡村振兴献爱心。

　　腾讯“99公益日”是由腾讯公益慈善基金会和中国互联网发展基金会联合国内数万家慈善组织、知名企业发起的全民公益慈善活动。自2018年我市参与“99公益日”活动以来，市慈善总会联合各县区慈善会及14家公益组织累计募捐善款1543.5万元，为我市发展提供了资金支持。

　　根据我市出台的《2022年洛阳市参与“乡村振兴河南专场”暨腾讯“99公益日”活动方案》，今年活动包含两个阶段：9月4日至6日是“乡村振兴河南专场”，9月7日至9日是全国范围的腾讯“99公益日”活动。根据活动安排，我市今年上线母项目为“扶弱济困兴河洛乡村”和“兴善举共建幸福家园”。母项目下设“扶弱济困医疗救助、慈善助学、夕阳红助老帮扶、心系国防关爱军人、呵护生命应急救援、农业产业帮扶、美丽乡村建设、幸福家园村社互助、客家文化遗址保护”等9个子计划。今年我市将广泛动员社会力量，争取多方资源，依法依规筹集善款，两个母项目计划筹款5000万元以上，努力争取网络募捐先进市称号，力争出现一批千万元县、百万元乡镇。

　　为进一步激发社会各界捐款热情，在“乡村振兴河南专场”活动期间，腾讯公益慈善基金会将单独投入5000万元配捐资金，通过网络募捐支持我省开展“乡村振兴河南专场”活动，助力乡村振兴。在腾讯“99公益日”活动期间，腾讯公益慈善基金会将继续通过3亿元配捐资金及1亿元激励资金进一步激励社会各界奉献爱心。

　　洛阳市慈善总会相关负责人介绍，参与“乡村振兴河南专场”暨腾讯“99公益日”公益捐赠活动的所有单位、企业、个人，按照《中华人民共和国公益事业捐赠法》和《中华人民共和国企业所得税法》,可得到河南省慈善总会开具的公益捐赠发票，均可抵扣当年所得税纳税额。活动结束后，我市将适时召开总结表彰会议，对在活动中表现突出的县区慈善会、社会组织、自然人、法人进行表彰。同时，我市将根据省慈善总会及腾讯公益的激励规则，积极衔接兑现各县区应享受的奖励政策。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 实习生 周阳 李沫霖）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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