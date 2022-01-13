黄河北岸的土地，古老而神奇

日前，“河洛讲坛”系列讲座在市图书馆举行，中国作家协会会员、第十届全国作代会代表吴文奇带来“黄河北岸，有一片洛阳的天地”主题讲座。

日前，“河洛讲坛”系列讲座在市图书馆举行，中国作家协会会员、第十届全国作代会代表吴文奇带来“黄河北岸，有一片洛阳的天地”主题讲座。

洛阳东北部的黄河北岸，原来称为吉利区，2021年3月18日，其和孟津县撤销，合并设立洛阳市孟津区。吴文奇说，这里地处黄河冲出邙山峡谷涌入华北大平原起始之处的北岸，依山傍水，田野平坦，动植物资源十分丰富，农、林、牧、渔各业发展的条件十分便利，自古以来就是一个最适宜人类聚居的地方。根据子昌村裴李岗文化遗址、南陈村仰韶文化遗址和东杨村龙山文化遗址的情况推断，早在七八千年前，先民们就在这块富庶的土地上开垦种植、繁衍生息了。

吴文奇补充，在黄河北岸这块富饶秀丽的土地上，曾经留下过许多先哲前贤的足迹和流传千古的故事传说。翻阅历史资料，这里曾留下过18位帝王的车痕辇迹和佳话美谈，36位宰相、副宰相级官员的功业政绩和逸闻趣事。这些人大多集中在魏晋南北朝和唐、宋时期的千余年间。这里的文化沉淀非常厚重，对后世影响很大，自东汉以来，就有文人墨客为其赋诗填词、放歌吟唱，韩愈的《赠河阳李大夫》、李贺的《河阳歌》、白居易的《过温尚书旧庄》……至今广为流传。

吴文奇说，20世纪70年代末以后的40年，黄河北岸发生了翻天覆地的变化，洛阳石化、西霞院水利枢纽先后建设于此，建成工业园区和黄河湿地公园，产业兴旺，生态宜居。尤其是合并设立洛阳市孟津区之后，黄河两岸的规划统一进行，绿色保护同步发展，相信未来的发展会越来越好。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 邵园亮)