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坚持创建为民 聚力攻坚克难 全力争创全国文明典范城市
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.03 08:21

　　昨日，市委常委、宣传部部长王飞带领相关部门有关负责同志，深入洛龙区黄庄社区、龙祥便民超市、龙祥社区、政和路商业大街等地，深入督查全国文明典范城市创建工作。

　　在黄庄社区，王飞仔细察看基础设施建设和农村人居环境整治提升工作进展情况，深入了解新时代文明实践站常态长效工作开展情况，详细询问“五星”支部建设、农村精神文化活动开展等工作。王飞强调，要以文明村镇创建为重要抓手，持续加强农村思想政治教育和移风易俗工作，全面推进乡村振兴和城乡融合发展。

　　随后，督查组一行深入龙祥便民超市、龙祥社区、政和路商业大街等地，对农贸市场经营管理、社区创建等方面提出了整改意见和推进举措。

　　王飞强调，全国文明典范城市是更具示范性、先进性、引领性的城市，标准更高、要求更严。各级各有关部门要高度重视，进一步增强创建工作的责任感和紧迫感；要坚持问题导向，聚焦短板弱项，着力解决好环境卫生差、城市管理秩序差、交通秩序差等突出问题；要坚持惠民利民，以社区创建为重点，持续改善居民生活环境；要注重群众发动，加强自治组织、自乐组织和社区志愿服务组织建设，形成共建共治共享的良好局面。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 陈志强）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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