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特警走进夏令营，与小营员共度建军节
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.03 08:23

　　8月1日是建军节，也是2022洛报集团“特战荣耀”小记者军事文化夏令营A8期、B4期开营的第一天。当日，夏令营邀请市公安局特警支队的特警队员走进营地，为小营员们展示特警装备、宣讲安全知识，共同度过了一个难忘的八一建军节。

特警队员与小营员们合影

　　1日上午，一辆特警防暴装甲车缓缓驶入国家4A级景区神灵寨森林公园里的夏令营营地，立即吸引了小营员们的注意。面对充满好奇的小营员们，特警队员详细地介绍了防暴装甲车的特点、作用，并邀请小营员们在夏令营教官的陪同下，进入车内参观、体验。

　　“这车好高、好大啊！”“我第一次见到装甲车里面的样子，太棒了！”小营员们个个无比兴奋，纷纷与防暴装甲车合影留念。

　　随后，特警队员对小营员们进行了防骗、防暴安全教育，详细为他们介绍了如何识别坏人，遇到危险时如何呼救、挣脱等实用的知识。小营员们仔细听完讲解后，争先恐后向特警队员提问，与特警队员互动。

　　除了这个特别的惊喜，今年夏令营还为小营员们设置了许多“硬核项目”。在夏令营中，小营员们会通过轻装越野2公里、军事定向越野、100米战术障碍训练等，磨炼意志、强健体魄，也会通过真人CS枪战、水枪大战、星空露营、山间野炊、庆生篝火晚会等项目，获得非凡的户外体验。（洛报融媒·洛阳网记者 郭秩铭 文/图）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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