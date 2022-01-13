提供劳务受伤害 法律援助帮维权

“太感谢你了，老马，没想到这么快你和黄律师就帮我们打赢了官司！我为你们这种负责、高效、务实、敬业的精神点赞!”近日，受援人董某杰和儿子到偃师区法律援助中心向“老马”表示谢意。

“太感谢你了，老马，没想到这么快你和黄律师就帮我们打赢了官司！我为你们这种负责、高效、务实、敬业的精神点赞!”近日，受援人董某杰和儿子到偃师区法律援助中心向“老马”表示谢意。

他口中的“老马”叫马虎山，是一名军转干部，现任偃师区法律援助中心主任。董某杰与马虎山相识，源于他遭遇的一起工伤事故。去年7月，董某杰受马某雇佣给第三方王某盖房，其间董某杰不慎受伤，住院治疗花费5万余元。因他已65岁，无法进行工伤认定，承包单位和包工头均拒绝赔偿。无奈之下，董某杰只好向偃师区法律援助中心求助。

接到求助后，马虎山和法律援助律师第一时间受理该案，并以提供劳务者受害责任纠纷为案由向偃师区人民法院提起诉讼。受害人董某杰获得了4万余元的赔偿。

法院审理认为，原告董某杰受被告马某雇佣到被告王某家建房时受伤，本案系提供劳务者受害责任纠纷。《中华人民共和国民法典》第一千一百九十二条规定：“个人之间形成劳务关系，提供劳务一方因劳务造成他人损害的，由接受劳务一方承担侵权责任。接受劳务一方承担侵权责任后，可以向有故意或者重大过失的提供劳务一方追偿。提供劳务一方因劳务受到损害的，根据双方各自的过错承担相应的责任。”原告在提供劳务过程中发生事故，致使自身受损害，应当根据双方各自的过错承担相应的责任。被告马某在雇佣原告工作过程中未能尽到安全保障义务，对事故的发生存在过错，应承担主要赔偿责任，酌定80%为宜。

另外，在本案中，马某与王某达成的建房协议书系借用某装饰公司资质签订的。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义签订的建设工程施工合同，应当依据《中华人民共和国民法典》第一百五十三条规定，认定无效。

《中华人民共和国民法典》第一百五十三条规定：“违反法律、行政法规的强制性规定的民事法律行为无效。但是，该强制性规定不导致该民事法律行为无效的除外。违背公序良俗的民事法律行为无效。”

某装饰公司将资质借给被告马某用于签订合同，存在过错，对被告马某应承担部分连带赔偿责任。被告王某无过错，不承担赔偿责任。原告从事建房工作时已超出法定退休年龄(60岁)，本应对其工作的危险性有明确清晰的认识，但因其未能充分尽到谨慎注意义务，对事故的发生亦存在一定的过错，酌定20%为宜。最终，法院判决被告马某赔付原告董某杰4万余元，被告某装饰公司对马某应赔偿数额承担连带责任。

马虎山介绍，他们在接受法律援助案件时，遇到最多的就是劳动争议案件，而处理劳动争议案件最大的难点就是取证。他提醒广大劳动者，一定要增强依法维护自身合法权益的意识，在找工作时应签订劳动合同，在劳务雇佣关系存续期间尽量保存以下证据以备不时之需：工资支付凭证或记录(职工工资发放花名册)、缴纳各项社会保险费的记录；用人单位向劳动者发放的“工作证”“服务证”等能够证明身份的证件；劳动者填写的用人单位招工、招聘“登记表”等招用记录；考勤记录及其他劳动者的证言等。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 余世杰 马耀国)