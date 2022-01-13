踔厉奋发 勇毅前行 在重振洛阳辉煌中展现担当作为

连日来，习近平总书记在省部级主要领导干部“学习习近平总书记重要讲话精神，迎接党的二十大”专题研讨班上发表的重要讲话在我市广大党员干部群众中引发热烈反响。

连日来，习近平总书记在省部级主要领导干部“学习习近平总书记重要讲话精神，迎接党的二十大”专题研讨班上发表的重要讲话在我市广大党员干部群众中引发热烈反响。大家一致表示，要坚定自觉地用习近平总书记重要讲话精神统一思想和行动，全面领会和准确把握讲话的重大意义、丰富内涵、精神实质和实践要求，牢牢把握新时代新征程党的中心任务，踔厉奋发、勇毅前行，在重振洛阳辉煌中展现新担当、体现新作为、干出新成效，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

思想的耀眼光芒，照亮中华民族走向复兴的坚实步履。市妇联党组书记、主席张霞表示，将以习近平总书记重要讲话为指导，围绕“国之大者”，锚定新时代新征程新蓝图，认真履行党赋予妇联组织的职责，引领全市广大妇女群众在科技创新、社会治理、乡村振兴、疫情防控中展现巾帼风采。践行“人民至上”理念，充分发挥桥梁纽带作用，用心用情用力服务好广大妇女儿童，永远保持同妇女群众的血肉联系，当好党的得力助手，推动妇女儿童事业发展，奋力走好新的赶考之路。

习近平总书记在讲话中指出，前进道路上，全党要坚持全心全意为人民服务的根本宗旨，树牢群众观点，贯彻群众路线，尊重人民首创精神，坚持一切为了人民、一切依靠人民。孟津区常袋镇马岭村党支部书记、村委会主任马其祥表示，总书记的重要讲话立意高远、主题鲜明，为基层治理指明了方向。他们将始终坚持群众路线，坚持问题导向，把自己的事情做好，通过深入实施乡村振兴，真正让农村成为宜居宜业的美好家园，加快实现农业强、农村美、农民富。

挂任宜阳县莲庄镇党委副书记的市民族宗教事务局民族关系与监督检查科科长王欢欢说，习近平总书记的重要讲话让人备受鼓舞，深切感受到总书记深厚的人民情怀和强烈的历史担当。作为一名青年党员干部，将通过持续的学习，把理论知识运用到生活和工作实践中，把工作重心下沉，想群众之所想，急群众之所急，紧贴群众所想、所盼，为大家办好事、办实事、解难题，共建美好家园。

习近平总书记在讲话中强调，中华民族伟大复兴不是轻轻松松、敲锣打鼓就能实现的，必须勇于进行具有许多新的历史特点的伟大斗争，准备付出更为艰巨、更为艰苦的努力。中信重工铸锻公司电炉班大班长杨金安表示，制造业是国民经济的主体，是立国之本、兴国之器、强国之基，自己作为一名先进装备制造业的劳动模范、大国工匠，将立足自身岗位，带领团队加倍努力、不懈奋斗，聚力创新攻关，解决更多“卡脖子”难题，以科技创新铸就强国梦。

市委统战部2020年定向选调生、四级主任科员杜蕊蕊说：“作为新时代统战青年，我们要将习近平总书记的殷殷嘱托转化为实干担当的具体行动，深刻把握当前面临的风险挑战，找到最大公约数、画出最大同心圆，促进中华儿女大团结，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。”（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞）