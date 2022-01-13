洛阳召开参与“乡村振兴河南专场”暨腾讯“99公益日”活动视频动员会

昨日，我市召开参与“乡村振兴河南专场”暨腾讯“99公益日”活动视频动员会，动员社会各界积极参与活动，为我市乡村振兴贡献慈善力量。市委副书记、政法委书记杨骁参加会议并讲话。

昨日，我市召开参与“乡村振兴河南专场”暨腾讯“99公益日”活动视频动员会，动员社会各界积极参与活动，为我市乡村振兴贡献慈善力量。市委副书记、政法委书记杨骁参加会议并讲话。

“99公益日”活动是由腾讯公益慈善基金会联合国内多家公益慈善类组织共同发起的全民公益活动。今年“99公益日”活动包含两个阶段：9月4日至6日是“乡村振兴河南专场”；9月7日至9日是全国范围的“99公益日”活动。活动期间，我市将设立“扶弱济困兴河洛乡村”和“兴善举共建幸福家园”两个母项目，下设九个子计划，号召全社会爱心人士捐款，为洛阳乡村振兴奉献一份爱心。

杨骁指出，要提高政治站位，深入贯彻落实习近平总书记关于慈善事业发展的重要指示精神，充分认识开展“99公益日”活动的重要意义，紧紧围绕我市的“两个母项目”和“九个子计划”，精心谋划活动项目，确保洛阳整体工作进入全省先进行列。要突出重点，紧贴当地实际，科学精准选好参与的子项目，努力扩大筹款覆盖面。要打造立体化慈善宣传矩阵，积极倡导、引导群众自愿参与慈善，更好地为乡村振兴蓄势赋能。要依法依规开展募捐活动，严格落实省慈善总会提出的“五不准”要求，及时、充分公开慈善资金的募集、管理和使用情况，接受社会各界监督，坚持做到程序合法、监管到位、有力有效。要进一步加强组织领导，各县区尽快成立专班，妥善解决困难，加强督查督导，确保此次活动取得良好成效，为我市乡村振兴贡献慈善力量，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

副市长韩治群、市慈善总会会长甘茹华、市见义勇为基金会会长白志刚参加动员会。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊）