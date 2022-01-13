洛阳交警曝光3起肇事逃逸案例

8月2日，洛阳交警部门对近日连续破获的3起交通肇事逃逸案进行曝光。

8月2日，洛阳交警部门对近日连续破获的3起交通肇事逃逸案进行曝光。

案例一

2022年6月4日23时56分许，贾某在洛阳市栾川县驾驶豫CF5***号小型越野客车由西向东行驶至栾川县鸾州大道与钼都路交叉口时，追尾撞上郭某驾驶的豫CHC***号小型轿车，造成双方车辆损坏，郭某受伤的交通事故。发生事故后，贾某弃车逃离事故现场。

经侦办，交警部门很快将贾某查获。贾某对交通肇事逃逸的违法行为供认不讳。目前，该案正在进一步办理。