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洛阳交警曝光3起肇事逃逸案例
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.02 18:56

　　8月2日，洛阳交警部门对近日连续破获的3起交通肇事逃逸案进行曝光。

　　案例一

　　2022年6月4日23时56分许，贾某在洛阳市栾川县驾驶豫CF5***号小型越野客车由西向东行驶至栾川县鸾州大道与钼都路交叉口时，追尾撞上郭某驾驶的豫CHC***号小型轿车，造成双方车辆损坏，郭某受伤的交通事故。发生事故后，贾某弃车逃离事故现场。

　　经侦办，交警部门很快将贾某查获。贾某对交通肇事逃逸的违法行为供认不讳。目前，该案正在进一步办理。

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[ 责任编辑：潘亮 ]
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