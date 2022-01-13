洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

@洛阳消费者：商品标价签多样化，这些细节了解一下【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.02 18:56

　　国家市场监督管理总局令第56号《明码标价和禁止价格欺诈规定》(以下简称《规定》)自7月1日起施行。《规定》的亮点之一，是取消了标价签监制制度，规定经营者可以采用多种有效形式进行明码标价。对明码标价的形式做了进一步细化，规定经营者可以选择采用标价签(含电子标价签)、标价牌、价目表(册)、展示板、电子屏幕、商品实物或者模型展示、图片展示以及其他有效形式进行明码标价。

　　《规定》施行已有1个月。记者走访市场发现，不少商户根据经营模式发展的需要，纷纷采取了各种个性化的标价方式。消费者在购物时，面对样式繁多的标价签又该注意哪些方面？8月2日上午，记者跟随洛阳市市场监管局、老城区市场监管局和西南隅市场监管所的执法人员一起，通过实地检查为您释疑解惑。

[1]  [2]  [3]  下一页  尾页
[ 责任编辑：潘亮 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 夏夜风微凉 夜游城四方
    夏夜风微凉 夜游城四方
    夏夜风微凉 夜游城四方
        “仲夏苦夜短，开轩纳微凉。”时已入伏，微凉的夏夜，成为一天之中较为合适的赏景休闲时段。
  • ·河边观景 古城游乐
  • ·司马光吃过的糊卜，您不来一碗？
  • ·一碗粉汤下肚，赶走夏日酷暑还散寒
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳市委常委会召开（扩大）会议
  • “招手即停”，公交“招呼站”获点赞
  • 洛阳5县被命名为河南省双拥模范县
  • 洛阳未来几天高温闷热持续
  • 出发！洛阳疾控流调队员驰援商丘
  • 洛阳地铁2号线兴洛湖站B口为何迟迟不...
  • 141岁的饼馍老账本 见证生活真味
  • 建议收藏！隋唐洛阳城遗址文物保护标...
  • 洛龙区围绕第三代半导体产业发展举行...
  • 徐衣显带队开展“八一”走访慰问并调...
    		•
    百姓呼声
    今年大病医保缴费的截止时间为9月30日
    隋唐大运河文化博物馆预约难？官方回应
    精彩图片
    洛龙区行政中心：拆除...
    洛龙区尚贤苑社区体育...
    宜阳县盐镇乡克村：寿...
    老城区南关公园：健身...
    精彩热帖

    烟雨古城旗袍韵

    只有河南 戏剧幻城

    老界岭

    清爽夏日王府竹海
    /望乡
    /清爽小菊花
    /乘凉重渡沟
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605