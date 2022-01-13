@洛阳消费者：商品标价签多样化，这些细节了解一下【视频】

国家市场监督管理总局令第56号《明码标价和禁止价格欺诈规定》(以下简称《规定》)自7月1日起施行。

国家市场监督管理总局令第56号《明码标价和禁止价格欺诈规定》(以下简称《规定》)自7月1日起施行。《规定》的亮点之一，是取消了标价签监制制度，规定经营者可以采用多种有效形式进行明码标价。对明码标价的形式做了进一步细化，规定经营者可以选择采用标价签(含电子标价签)、标价牌、价目表(册)、展示板、电子屏幕、商品实物或者模型展示、图片展示以及其他有效形式进行明码标价。

《规定》施行已有1个月。记者走访市场发现，不少商户根据经营模式发展的需要，纷纷采取了各种个性化的标价方式。消费者在购物时，面对样式繁多的标价签又该注意哪些方面？8月2日上午，记者跟随洛阳市市场监管局、老城区市场监管局和西南隅市场监管所的执法人员一起，通过实地检查为您释疑解惑。