洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

创历史新高！洛阳夏粮平均亩产352.73公斤【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.02 18:57

　　日前，国家统计局洛阳调查队发布洛阳市夏粮生产数据：全市夏粮总产122.46万吨，继续稳定在122万吨以上，实现丰产丰收；夏粮平均亩产352.73公斤，增长0.18%，创历史最高水平，有效保障了粮食安全。

　　粮食安全是经济社会发展的“压舱石”。受去年“7·20”暴雨和秋汛不利影响，这一季小麦普遍晚播1个月左右。去年以来，全市各级党委政府全面贯彻落实粮食安全党政同责相关要求，努力克服小麦播期延迟、前期苗情偏弱等不利因素，在小麦返青拔节期、孕穗期、灌浆期等生长不同时期，狠抓农田管理，促进苗情向好转化，最终在大灾之年夺取了粮食丰收，成绩来之不易。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：潘亮 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 夏夜风微凉 夜游城四方
    夏夜风微凉 夜游城四方
    夏夜风微凉 夜游城四方
        “仲夏苦夜短，开轩纳微凉。”时已入伏，微凉的夏夜，成为一天之中较为合适的赏景休闲时段。
  • ·河边观景 古城游乐
  • ·司马光吃过的糊卜，您不来一碗？
  • ·一碗粉汤下肚，赶走夏日酷暑还散寒
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳市委常委会召开（扩大）会议
  • “招手即停”，公交“招呼站”获点赞
  • 洛阳5县被命名为河南省双拥模范县
  • 洛阳未来几天高温闷热持续
  • 出发！洛阳疾控流调队员驰援商丘
  • 洛阳地铁2号线兴洛湖站B口为何迟迟不...
  • 141岁的饼馍老账本 见证生活真味
  • 建议收藏！隋唐洛阳城遗址文物保护标...
  • 洛龙区围绕第三代半导体产业发展举行...
  • 徐衣显带队开展“八一”走访慰问并调...
    		•
    百姓呼声
    今年大病医保缴费的截止时间为9月30日
    隋唐大运河文化博物馆预约难？官方回应
    精彩图片
    洛龙区行政中心：拆除...
    洛龙区尚贤苑社区体育...
    宜阳县盐镇乡克村：寿...
    老城区南关公园：健身...
    精彩热帖

    烟雨古城旗袍韵

    只有河南 戏剧幻城

    老界岭

    清爽夏日王府竹海
    /望乡
    /清爽小菊花
    /乘凉重渡沟
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605