创历史新高！洛阳夏粮平均亩产352.73公斤【视频】

日前，国家统计局洛阳调查队发布洛阳市夏粮生产数据：全市夏粮总产122.46万吨，继续稳定在122万吨以上，实现丰产丰收；夏粮平均亩产352.73公斤，增长0.18%，创历史最高水平，有效保障了粮食安全。

日前，国家统计局洛阳调查队发布洛阳市夏粮生产数据：全市夏粮总产122.46万吨，继续稳定在122万吨以上，实现丰产丰收；夏粮平均亩产352.73公斤，增长0.18%，创历史最高水平，有效保障了粮食安全。

粮食安全是经济社会发展的“压舱石”。受去年“7·20”暴雨和秋汛不利影响，这一季小麦普遍晚播1个月左右。去年以来，全市各级党委政府全面贯彻落实粮食安全党政同责相关要求，努力克服小麦播期延迟、前期苗情偏弱等不利因素，在小麦返青拔节期、孕穗期、灌浆期等生长不同时期，狠抓农田管理，促进苗情向好转化，最终在大灾之年夺取了粮食丰收，成绩来之不易。