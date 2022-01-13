洛阳12个特色非遗项目亮相对口援疆19省市非遗展

日前，由文化和旅游部、新疆维吾尔自治区人民政府主办的2022年“新疆是个好地方”对口援疆19省市非物质文化遗产展在新疆美术馆开幕。洛阳的唐三彩烧制技艺、河洛大鼓等12个特色非遗项目参展。

日前，由文化和旅游部、新疆维吾尔自治区人民政府主办的2022年“新疆是个好地方”对口援疆19省市非物质文化遗产展在新疆美术馆开幕。洛阳的唐三彩烧制技艺、河洛大鼓等12个特色非遗项目参展。

本次展览以“文化的瑰宝 人民的非遗”为主题，于7月31日至8月4日举行，集中展示对口援疆19个省市、新疆14个地(州、市)及新疆生产建设兵团共计339项独具特色的非遗代表性项目，举办多彩非遗、乐舞非遗、指尖非遗、云上非遗、潮趣非遗、致趣非遗、月夜非遗、对话非遗等系列活动。

本次非遗展上，河南展厅以河洛文化为主题元素进行空间布局，涵盖洛阳、焦作、开封、平顶山4个地市，优选了唐三彩烧制技艺、河洛大鼓、灯彩(洛阳宫灯)、朱仙镇木版年画、汝瓷烧制技艺、三彩釉画烧制技艺、民间剪纸、三彩釉画烧制技艺等15个项目参展，展示河南厚重文化血脉，传承悠久河洛文明。

活动现场，唐三彩烧制技艺代表性传承人高水旺展示了三彩马的雕塑过程，河洛大鼓代表性传承人张怀生表演了精彩的河洛大鼓，民间剪纸传承人王飞响应活动主题，创作了“新疆是个好地方”剪纸作品，吸引了不少现场观众驻足观看。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 黄晓燕/图)