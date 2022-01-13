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真情和温暖送给寒门励志学子
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.03 08:17

　　崔帅明来自新安县的一个农村家庭，困扰他家庭的主要是疾病。

　　说起自己的家庭情况，崔帅明脸上很平静：“我的奶奶患有耳膜穿孔，在我很小的时候她便听不见了，妈妈在我9岁那年就去世了。”他记得母亲患了很严重的病，为给母亲治病，家里不仅花光了积蓄，还欠了不少外债，但还是没能救回母亲。“妈妈去世后，爸爸没有再婚，这么多年，是爸爸一个人支撑了我们整个家庭。”崔帅明这样说。

　　5年前，崔帅明的奶奶又患上了严重的骨质疏松，腿脚不便，生活无法自理。作为家庭顶梁柱的父亲又于去年患上了严重的眼疾，手术治疗花了4万多元。术后，崔帅明的父亲一直在家休养，无法外出打工。当地政府为崔帅明的奶奶办理了残疾证，可以每月领60元补贴款，但压在帅明肩头的担子依旧不轻松。

　　不过，接二连三的打击，并没有让帅明一蹶不振，休息时，他会帮忙做家务；农忙时节，他会干农活，收割农作物；寒暑假，他会找一份工作来贴补家用。“我用‘第一桶金’给奶奶、爸爸、姐姐都买了礼物。”崔帅明开心地说。

　　“考一个好大学，找一份好工作，报答亲人。”这就是帅明最大的心愿，他也一直朝着这个目标前进。崔帅明自小学习成绩优异，考入新安县第一高级中学后更加努力，最终成功被一本类院校河南理工大学录取。崔帅明一年的学费是5500元，再加上住宿费及生活费，每年至少需要8000元。为了减轻家中的经济压力，他想到了“安和医院爱的妇产”2022洛阳晚报阳光助学活动。

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[ 责任编辑：潘亮 ]
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