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洛阳在全国“中华魂”主题教育活动中获佳绩
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.02 16:55

　　记者从洛阳市委关工委获悉，在1日结束的2022年全国“中华魂”(强国有我)主题教育活动中，洛阳3名个人获奖，洛阳市关工委荣获全国“中华魂”主题教育活动先进集体称号。

　　“中华魂”主题教育活动是由中国关工委、教育部关工委面向全国青少年开展的一项旨在读书育人的大型教育活动。经过层层选拔，今年洛阳市关工委推荐3名优秀选手参加全国“中华魂”主题教育活动线上演讲成果展示。在网络投票环节，全市关工委系统及社会各界人士踊跃投票，参与人数达34万余人次。经过激烈角逐，洛阳市张津源、李可炘获最佳人气奖。经评委老师专业评审，洛阳市何嫣然获小学组二等奖，李可炘获中学组三等奖，张津源获中学组优秀奖。洛阳市关工委还荣获全国“中华魂”主题教育活动先进集体称号。

　　本次活动的开展，进一步培养了青少年的爱党爱国情怀，坚定了青少年感恩党、听党话、跟党走的思想自觉和行动自觉，有助于引导青少年争做社会主义事业合格建设者和可靠接班人。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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