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特别的爱给特别的你！社区小朋友们“表白”城市工作者
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.02 15:13

　　中国传统节日“七夕”临近，今天上午，洛阳市涧西区长春社区“送你一朵小红花”新时代文明实践主题活动拉开帷幕。活动中，来自社区的十余名小朋友手握玫瑰花，在辖区附近为正在工作中的交警、环卫工人、外卖员、快递员等城市工作者送上“小红花”，同时，孩子们也各自准备了一段“心声祝福”，向他们当面“表白”。

　　“交警叔叔，马上到‘七夕’了，送您一朵玫瑰花，您辛苦了，城市道路的通畅离不开您的坚守，祝您工作顺利、生活愉快！”在社区工作人员的带领下，9岁的社区娃郝佳铭将玫瑰花送给了正在太原路与景华路交叉口执勤的交警。

　　“谢谢小朋友们，很惊喜，很暖心！”“没想到这辈子第一次收到玫瑰花，是这样获得的。”“最特别的一个七夕！”……除交警外，活动现场，还有数十名物业工作人员、环卫工人、外卖员、快递员等也收到了小朋友送的花和爱心“告白”，收到礼物后，大家纷纷这样表示。

 

　　长春社区党委书记何谦介绍，社区立足新时代文明实践站开展“送你一朵小红花”活动，旨在让辖区的小朋友们近距离接触城市一线工作者，从小培养“城市主人翁”意识，增强他们对城市一线工作者的感恩之心，由此更加珍惜现在的幸福生活。按照计划，接下来，长春社区还将举办更多的青少年新时代文明实践活动，助力城市文明创建与青少年思想道德建设同频共振。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 文/图/视频）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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