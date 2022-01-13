洛阳地铁2号线兴洛湖站B口为何迟迟不开放？洛阳市轨道集团回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：洛阳地铁2号线兴洛湖站B口维修了一个多月，何时可以对公众开放？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：洛阳地铁2号线兴洛湖站B口维修了一个多月，何时可以对公众开放？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：洛阳地铁2号线兴洛湖站B口维修了一个多月，何时可以对公众开放？
洛阳市轨道集团回复：针对兴洛湖站B口封闭的问题，兴洛湖站四个出入口均已在2021年12月28日正常开通，因兴洛湖B出入口北侧涉及车站配套物业施工区域，后续仍需施工，担心乘客及车站工作人员通行安全，故在2022年6月29日进行暂时封闭，等施工结束后再开放，希望市民朋友理解和支持。
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