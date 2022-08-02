“唐三彩是一种烧制于唐代的彩色釉陶，因多呈现黄、绿、白三种釉色而得名。仿制唐三彩很不容易，从选料、塑形到翻模、烧制，要经过72道工序……”仲夏时节，在位于洛阳市孟津区朝阳镇南石山村的洛阳张家彩窑，非物质文化遗产绞胎三彩制作技艺代表性传承人张毅鹏，正向参加研学的孩子们普及唐三彩烧制技艺。
张毅鹏为参加研学的学生讲解
“唐三彩是一种烧制于唐代的彩色釉陶，因多呈现黄、绿、白三种釉色而得名。仿制唐三彩很不容易，从选料、塑形到翻模、烧制，要经过72道工序……”仲夏时节，在位于洛阳市孟津区朝阳镇南石山村的洛阳张家彩窑，非物质文化遗产绞胎三彩制作技艺代表性传承人张毅鹏，正向参加研学的孩子们普及唐三彩烧制技艺。
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