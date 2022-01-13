“戎装在身 军魂在心——庆祝中国人民解放军建军95周年主题展”开展

8月1日，“戎装在身 军魂在心——庆祝中国人民解放军建军95周年主题展”在八路军驻洛办事处纪念馆开展。主题展展出了不同历史时期具有代表性的军服式样，将持续两个月，市民可免费参观。

8月1日，“戎装在身 军魂在心——庆祝中国人民解放军建军95周年主题展”在八路军驻洛办事处纪念馆开展。主题展展出了不同历史时期具有代表性的军服式样，将持续两个月，市民可免费参观。

该展览共分为中国工农红军军装、八路军和新四军军服、人民解放军军装、中国人民解放军军装、中国人民志愿军军装和中国人民武装警察部队军装6个部分；以军装实物和帽徽、领章、肩章、胸章、臂章等配饰为主要内容，结合各时期军服图片，向市民直观展示了军装的颜色和样式。

八路军驻洛办事处纪念馆相关负责人介绍，下一步将继续深入推进馆际联合，充分促进红色资源的开发利用，加强资源互补的优势，通过研学不断传承红色基因，赓续红色血脉。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 栾少鹏 文/图）