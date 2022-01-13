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郑州客运段广州二队二组列车长丁海波：“确保旅客平安出行，一切付出都值得”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.02 08:39

　　“从踏上客运战线的那刻起，我就牢记为人民服务的宗旨！”昨日下午，记者见到了刚执行完出乘任务的郑州客运段广州二队二组列车长丁海波。丁海波说，从部队转业至郑州客运段工作的这25年里，他始终以军人的高标准严格要求自己。

　　“安全意识要时刻牢记。”丁海波说，作为列车长，旅客、职工包括车辆的安全，一点不能马虎，要确保每一个环节都没有隐患。

　　今年2月10日的K4584次列车出乘任务令丁海波记忆深刻。当日13时32分，列车从洛阳站出发开往广州东站，当行驶至长沙至衡阳区间，车厢内一名11个月大的婴儿在吃面包时不慎卡到了气管，呼吸困难，十分危急。丁海波闻讯与红十字救护员肖伦、乘务员边阳伟一起，三人轮流采用海姆立克法(用于救助急性呼吸道异物堵塞患者)实施急救。最终，随着一块儿面包从口中吐出，婴儿转危为安。

　　然而在列车抵达终点站广州东站后，令人揪心的情况又发生了。丁海波和同事在进行终到作业巡视时，发现一名女性旅客晕倒在站台上。丁海波上前查看，发现旅客已丧失意识，呼吸心跳微弱，他立马配合车站工作人员迅速疏散围观旅客，保持空气流通，并跪地对旅客实施心肺复苏。约两分钟后，旅客动脉有了颤动迹象，生命体征恢复。随后120急救车赶到，经医生细致检查，这次心肺复苏为患者争取到了宝贵的抢救时间。

　　“干一行、爱一行、钻一行。”丁海波说，掌握常用的急救知识是担任列车长的基本素养，这些技巧单位经常组织培训，他平时都会认真练习，随时准备应对各种突发情况。

　　旅客的人身安全是第一位的，他们的财产安全同样重要。有一次，一名女士将价值不菲的项链遗忘在车厢，丁海波得知后立即与乘警赶至现场，仔细寻找，最终在座位附近一处不起眼的角落将项链找回。旅客多次向丁海波表达了感谢。

　　2021年7月，丁海波出乘的列车因洪水断道造成滞留，他组织乘务人员解决旅客的饮食、用药需求，并及时做好解释工作。当滞留列车平安到站，列车组收获了旅客的赞扬。

　　在执行出乘任务过程中，各类突发事件不时发生，然而，丁海波始终把旅客满意的笑容当作激励自己的“军功章”。“确保旅客平安出行，一切付出都值得。”采访结束时，丁海波笑着说。（洛报融媒·洛阳网记者 梁笑宇 通讯员 陈昕）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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