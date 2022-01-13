洛阳启动青年安全生产示范岗创建活动

日前，团市委联合有关部门举行“安全生产 青年当先”洛阳市青年安全生产示范岗创建誓师大会，在全市启动2022年度青年安全生产示范岗创建活动。
日前，团市委联合有关部门举行“安全生产 青年当先”洛阳市青年安全生产示范岗创建誓师大会，在全市启动2022年度青年安全生产示范岗创建活动。
日前，团市委联合有关部门举行“安全生产 青年当先”洛阳市青年安全生产示范岗创建誓师大会，在全市启动2022年度青年安全生产示范岗创建活动。
此次活动旨在引导和促进广大企业青年特别是安全生产一线青年职工争做安全生产工作的生力军和突击队，为推动我市经济高质量发展创造良好生产环境。
此次创建活动对象为全市企事业单位一线生产车间、班组等基层安全生产集体。今年12月，创建集体将通过现场考核、集中答辩等形式完成考核，团市委和市应急管理局将依据考核情况评选认定2022年度洛阳市青年安全生产示范岗，并择优上报团省委，参评2022年度河南省青年安全生产示范岗。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 张珂）
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