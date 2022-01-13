洛阳获奖1500万元用于农村公路建设

日前，记者从市交通运输局获悉，全省交通运输上半年经济运行分析调度会近日举行，我市因2021年度在公路水路年度投资完成总量、高速公路项目建设等方面成绩显著，受到省交通运输厅通报表彰，获得1500万元专项激励资金，用于农村公路建设。

日前，记者从市交通运输局获悉，全省交通运输上半年经济运行分析调度会近日举行，我市因2021年度在公路水路年度投资完成总量、高速公路项目建设等方面成绩显著，受到省交通运输厅通报表彰，获得1500万元专项激励资金，用于农村公路建设。 日前，记者从市交通运输局获悉，全省交通运输上半年经济运行分析调度会近日举行，我市因2021年度在公路水路年度投资完成总量、高速公路项目建设等方面成绩显著，受到省交通运输厅通报表彰，获得1500万元专项激励资金，用于农村公路建设。 去年以来，我市交通运输系统坚持“项目为王”，扎实推进“三个一批”，积极扩大交通基础设施有效投资，全市公路水路基础设施累计完成投资115亿元。 近年来，我市积极抢抓全省高速公路“13445工程”推进、国土空间规划调整等政策窗口机遇，完善路网规划，为高速公路洛阳境内项目实施争取先机。目前，全市已建成通车高速公路8条583公里，在建6条278公里，“三纵三横三环”高速路网日趋完善。预计到“十四五”末，我市高速公路通车里程有望突破1000公里。此外，全市目前有普通干线公路27条2400余公里、农村公路1.68万余公里，洛阳获得全国“四好农村路”市域示范创建突出单位等荣誉称号。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 赵飞虎）