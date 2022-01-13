洛阳市招生考试中心提醒：专科提前批明日开始录取

昨日，记者从市招生考试中心了解到，我省2022年普通高招专科提前批将于明日开始录取。

昨日，记者从市招生考试中心了解到，我省2022年普通高招专科提前批将于明日开始录取。市招生考试中心提醒相关考生，注意及时查看自己的档案状态，确定自己是否被录取。

7月31日，我省本科二批征集志愿，本科一批也再次征集志愿，相关考生要及时关注录取情况。若未被录取，相关考生可留意是否会再次征集志愿，也可继续关注后续专科批次的录取及征集志愿。

专科层次分为专科提前批和高职高专批。其中，专科提前批(含体育专科、艺术类专科、对口专科)的录取时间为明日至5日，征集志愿填报时间为6日9时至18时。高职高专批的录取时间为9日至11日，征集志愿填报时间为12日9时至18时。

市招生考试中心普招科科长高冰南提醒，相关考生可登录河南省阳光高考信息平台、河南省教育考试院等网站，及时查看自己的档案状态和录取情况。

此外，高冰南提醒，考生在收到高校的录取通知书后，不要忘记领取纸介质档案。纸介质档案包括考生报名表、体检表、志愿表等材料，考生在报到时要交给录取高校。

纸介质档案的领取时间为8月1日至14日。8月14日后，可集中发档，具体发档时间由市区各招生工作服务中心结合本区实际情况另行安排，并在8月14日前公示告知。市区(除孟津、偃师)考生，到学校所在区招生工作服务中心领取，具体领取地址：涧西区，洛阳理工学院附中；西工区，市三中中州校区；老城区、瀍河区，市一中；洛龙区，市八中洛龙校区；对口考生到市三中中州校区领取；各县区考生到各县区招办领取。领取时，考生须携带录取通知书、准考证、身份证，原则上不能代领。（洛报融媒·洛阳网记者 吕温）