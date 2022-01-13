“咱是共产党员，要服从组织决定”（大力学习弘扬焦裕禄精神——纪念焦裕禄同志诞辰100周年）

建设洛矿，最紧缺的，是人才。1954年，洛矿决定选派一批年轻干部和技术人员去上海交通大学、哈尔滨工业大学等知名高校深造，充实技术力量，夯实发展基础。

建设洛矿，最紧缺的，是人才。

1954年，洛矿决定选派一批年轻干部和技术人员去上海交通大学、哈尔滨工业大学等知名高校深造，充实技术力量，夯实发展基础。

当年4月，包括焦裕禄在内的5人，被派往哈尔滨工业大学学习。接到通知，焦裕禄特别高兴，他知道，哈工大是“工程师的摇篮”，能成为这里的学生，是多少人梦寐以求的事。

报到后，学校根据他们的文化程度，安排了学习计划，先入速成班，达到高中文化水平后，再编入大学本科班学习。

达到高中文化水平，这对于只有小学文化程度的焦裕禄来说，不是件容易的事。他自我加压，每天除了吃饭、睡觉，其他时间全部用在了学习上。老师的办公室里，经常出现他的身影，一个问题，他非打破砂锅问到底不可。不少老师都说：“焦裕禄的刻苦劲儿，值得全校师生学习。”

焦裕禄的成绩突飞猛进，不仅在速成班里取得优异成绩，还被评为优秀学员。马上要进入本科班学习了，他兴奋得睡不着觉。

计划赶不上变化。处在兴奋中的焦裕禄等5人，突然接到洛矿的来信：中断学习，到大连起重机器厂进行岗位实习。

突如其来的变化，让大家措手不及。有人说，难以接受这样的改变，宁可不要工资、不要助学金，也要完成学业，取得本科文凭。

和大家一样，焦裕禄也对这样的调整有些想不通。他拿着厂里的来信，一夜没有合眼。第二天一早，焦裕禄告诉大家：“咱是共产党员，要服从组织决定。”

有人说：“就这么回去，多可惜啊，半年的书白念了？”

焦裕禄劝大家：“咱们这半年学到了很多知识，也取得了比较好的成绩。大连起重机器厂是个老厂，只要咱肯学、肯干，一定能学到更多东西。”

在焦裕禄的鼓励下，大家回到了洛矿，见到了厂长纪登奎。纪登奎说：“同志们，咱们洛矿建厂的进度加快了，被迫改变了原来的培训计划。希望你们在大连起重机器厂认真学习，尽快掌握管理工厂的本领和技术知识，为洛矿的投产做好准备。”

“请厂长放心，我们一定完成学习任务。”焦裕禄说。

1955年3月，焦裕禄等23名干部和技术人员来到了大连起重机器厂，开始了短暂的实习生活。（洛报融媒·洛阳网记者 李三旺）