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全市水利系统“能力作风建设年”新安实践活动暨水利基础设施建设推进会召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.02 08:28

　　近日，全市水利系统“能力作风建设年”新安实践活动暨水利基础设施建设推进会召开，研究谋划重大水利基础设施投资项目，动员全市上下迅速掀起水利建设热潮，为稳大盘、促增长筑牢水利支撑。

　　今年以来，全市加快推进水利基础设施建设，已落实全口径水利投资35.57亿元，完成29.83亿元，小浪底南岸灌区、山洪灾害防治、淤地坝治理、中小河流治理、水土保持、农村饮水安全等领域工程加快实施。同时，新谋划今明两年拟实施的水利项目24个，总投资185亿元，涵盖引调水及城乡供水工程、水库地质灾害治理、水源工程、河渠治理等领域。

　　副市长韩治群指出，各级各部门要抢抓国家稳增长促发展政策机遇，围绕流域综合治理、构建现代水网、推进生态修复、保障城市供水等领域，千方百计上一批打基础、利长远的水利基础设施项目，为未来发展赢得先机。要拓宽投融资渠道，积极争取上级资金和政府专项债券支持，用足用活农发行、国开行等政策性金融，着力破解融资难题。要锻炼能力作风，加强组织保障，确保各项工程顺利推进，为全市经济社会高质量发展贡献水利力量。（洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 实习生 宋晓艳）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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