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“招手即停”，公交“招呼站”获点赞
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.02 08:33

　　前不久，洛阳公交集团在中心城区多条公交线路上试行“招呼站”或“招呼区域”，其目的是推行更加灵活便民的“招手即停”服务，弥补社区、景区、远郊等区域公交站距长、无法设立正式站点带来的出行“空白”。一段时间过去了，这些“招呼站”和“招呼区域”运行情况怎么样？便民效果如何？咱一起去看看。

　　体验 “招手即停”很方便 市民和游客纷纷点赞

　　昨日上午，记者来到龙门石窟景区附近，在龙顾路与迎宾大道交叉口附近看到一个“招呼站”。与常见的公交站不同，“招呼站”没有候车亭和公交港湾等设施，只有固定在人行道旁的站牌，上边有“招呼站(招手即停)”“81路(龙门石窟—洛阳站)”等信息。市民王鹏和一名外地游客正在站牌旁候车，几分钟后，看到一辆81路从远处驶来，他们就挥手示意，待其停稳后相继登车。

　　“‘招手即停’确实方便，让人少走很多路。”王鹏说，他在附近上班，以往下班回家得走上10分钟才能到公交站。前几天，他发现单位门前路边设了“招呼站”，就尝试了一下，真是“招手即停”。

　　“对我们游客也很友好。”王先生今年60多岁，从外地来洛游玩。他昨天从白园出来后闲逛，走累的时候想坐公交车，一查地图发现最近的站牌还有点距离，就在别人的推荐下到“招呼站”候车。

　　记者从洛阳公交集团了解到，该“招呼站”所在地原为景区内部区域，未规划正式公交站，周边有白园车场、市公安局龙门分局户政大厅、龙门石窟东北服务区等，人流量较大，游客和附近居民乘车时需要步行一段距离，因此很适合设“招呼站”。

　　滨河北路水榭王城小区对面有79路“招呼站”。该“招呼站”设立原因与城市建设有关——王城大道快速路滨河北路段施工完毕后，滨河北路芳林路口原由西向东的公交站被取消，设置成了匝道出口。后来，在确保安全的前提下，洛阳公交集团在滨河北路芳林南路口东设置了“招呼站”，方便水榭王城小区居民及周边群众出行。

　　解释 “招呼站”“招呼区域”设立有讲究 “招呼区域”设置在相对封闭区域

　　“市区线网分布相对密集，所以试行线路多涉及洛龙区、伊滨区。”洛阳公交集团运营部门相关负责人说，此次设置“招呼站”或“招呼区域”的线路并不是随便选定的。

　　正式公交站一般由多个部门协调选定，要依托城市规划建设前期预留的站点位置设立。如果一个区域内没有预留位置或因为城市建设取消站点，而市民又有出行需求，那就需要设立“招呼站”或“招呼区域”去弥补。这样既可以方便市民出行，又能解决公交设施不完善等问题。此次选定的线路多为经过景区、社区、远郊等站距长、无法设立正式站点的区域，就是出于这种考虑。

　　“我们还需要继续深入社区宣传‘招呼区域’。”该负责人坦言，前期他们多次组织人员进社区、学校、工厂等地宣传“招呼站”和“招呼区域”相关信息，对后者的解释可能不够细致，让不少人望文生义。

　　实际上，设立“招呼区域”本意是针对社区、校园、工厂等相对封闭区域，它是以正规站点和“招呼站”为依托，供乘客就近、安全地乘车。比如，113路的“招呼区域”为河南中医药大学至袁沟村，这个区间相对封闭，人员流动性不大，可供“招手即停”的区域相对“招呼站”更大，安全性也更高。

　　计划 继续推广“招手即停”服务 微公交、摆渡车、便民专线优先

　　“招呼站”和“招呼区域”已运行了一段时间，效果是否和预期一样？

　　“试行‘招呼站’和‘招呼区域’的初衷就是便民。”该负责人说，“招呼站”和“招呼区域”使得乘客可以根据自身出行需求就近乘车，从目前运行情况来看，“方便”是市民最直观的印象。此外，因为“招呼站”和“招呼区域”带来的便利，近段时间市民诉求、意见也相应减少。目前，洛阳公交集团正在利用智能调度平台等渠道，对相关数据进行汇总，为下一步继续开展相关工作提供依据。

　　接下来，洛阳公交集团将继续组织专业人员到郊区、社区、景区、站距较长的线路调研，收集市民意见、核实具体情况，在确保安全的前提下继续设置“招呼站”或“招呼区域”。优先在微公交、摆渡车、便民专线上试行，根据效果逐步扩大服务范围，更好地方便市民出行。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 赵承 韩菲菲 文/图）

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[ 责任编辑：席倩倩 ]
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