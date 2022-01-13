洛龙区围绕第三代半导体产业发展举行专题培训

7月31日，洛龙区邀请中电化合物半导体有限公司副总经理张昊翔来洛，围绕“第三代半导体产业现状及发展战略”作主题辅导授课，共同探索第三代半导体产业在洛龙区的发展路径。

7月31日，洛龙区邀请中电化合物半导体有限公司副总经理张昊翔来洛，围绕“第三代半导体产业现状及发展战略”作主题辅导授课，共同探索第三代半导体产业在洛龙区的发展路径。

培训中，张昊翔介绍了第三代半导体材料的显著优点及发展情况，对第三代半导体在支撑智能化社会绿色、可持续发展及“双碳”战略、新型基础设施系统升级中的重要作用进行详细阐述。同时，他还结合洛龙区产业发展特点，对半导体产业所迎来的前所未有的发展机遇进行剖析，建议洛龙区相关行业部门负责人积极抢抓机遇，推动第三代半导体产业尽快融入洛龙区产业发展格局中。

洛龙区相关负责人表示，将以此次培训为契机，细化梳理半导体产业链发展的基础和优势，下功夫破除制约产业发展的关键瓶颈，在明确方向、找准专业的同时，拟定相关政策，用真金白银的利好政策、细致入微的助企服务加速洛龙区第三代半导体产业的发展，提升全区产业发展能力与应用服务能力，推动第三代半导体产业等更多“风口”产业在洛龙发展壮大。

市委常委、洛龙区委书记张玉杰参加培训会。（洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 通讯员 姚嘉慧 谢芳）