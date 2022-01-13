来，一起“秀”出洛阳文明范儿——致洛阳市民朋友的一封信

城市因文明而美丽，生活因文明而美好。全国文明城市是国家授予一座城市的最高荣誉，是城市发展竞争中的金字招牌。在全体市民的共同努力下，洛阳获得全国文明城市“四连冠”。文明的脚步从未停歇，创建永远在路上。当下，我市正以争创首届全国文明典范城市为契机，不断提升城市功能品质，弘扬社会文明风尚，创造市民美好生活，朝着更高的目标展开新一轮进发。

城市因文明而美丽，生活因文明而美好。

全国文明城市是国家授予一座城市的最高荣誉，是城市发展竞争中的金字招牌。在全体市民的共同努力下，洛阳获得全国文明城市“四连冠”。文明的脚步从未停歇，创建永远在路上。当下，我市正以争创首届全国文明典范城市为契机，不断提升城市功能品质，弘扬社会文明风尚，创造市民美好生活，朝着更高的目标展开新一轮进发。

文明的变化就在身边。您或许已看到，更多的社区体育公园冒出来，方便人们家门口健身，让“广场舞”和“篮球赛”友好相处；更多的“共享电梯”“免费电梯”“平层入户电梯”装上了，让银发族“一键回家”。您或许会感受到，斑马线礼让行人的车辆更多更自觉了，小区“飞线充电”和私搭乱建更少了，更多背街小巷干净整齐了，更多老旧小区旧貌换新颜了……我们以文明创建为抓手，推动城市提质，带来了更多良好的体验，让人们对文明洛阳心生向往，吸引更多青年青睐，提升了城市能级，有力地推动了建强副中心、形成增长极。

创建没有旁观者，你我人人是主角。每一位市民朋友不仅是创建成果的受益者，更是创建工作的主力军，您的一言一行、一举一动，都将汇聚成推动这个城市向美而行、向善而为、向好发展的磅礴力量。让我们心手相连，争当文明市民，共建幸福家园。为此，我们向广大市民朋友发出倡议——

做文明生活的倡导者。一言一行，体现个人素养，关乎城市形象。当您在公共场所时，请遵守防疫规定，坚持戴口罩、勤洗手、保持“一米线”距离，有序排队不争抢，不乱躺卧不大声喧哗；当您外出用餐时，请使用公勺公筷，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，吃多少点多少，践行“光盘行动”；当您遇到外来宾客时，请礼貌用语、友善对待，耐心热情回答陌生人的询问，展示主人的待客之礼。

做时代新风的传播者。文明你我他，带动千万家。文明停车不随意，机动车不要车头反向等违规停放，非机动车请在规定区域内停放整齐，不要占用消防通道、行车道、盲道；文明礼让不乱闯，机动车请礼让斑马线、不要压实线变道，行人和非机动车不要闯红灯、逆行；一盔一带守安全，电动车请上牌，骑行请戴头盔。

做美好环境的捍卫者。优美、卫生的环境不仅是一座城市的“脸面”，也事关每个人的健康福祉。垃圾分类不乱丢，不乱张贴小广告、乱涂乱画；文明养犬不扰民，遛狗留心牵绳，随手清理动物粪便，坚决不让文明“遛”走；保护生态护好绿，杜绝食用野生动物等陋习，为家园美颜添彩。

古都因你而美，洛阳因你而荣。来，让我们以主人翁姿态积极行动起来，从自己、从今天、从小事做起，为争创全国文明典范城市出一份力、增一份光、添一份彩，一起“秀”出洛阳文明范儿，共同描绘城市文明新画卷！

洛阳市创建全国文明城市指挥部办公室

2022年8月2日