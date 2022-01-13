洛阳市助学济困联合会、锐楚公司参与阳光助学活动

由洛阳日报报业集团、市妇联、市慈善总会共同主办的“安和医院爱的妇产”2022洛阳晚报阳光助学活动，自启动以来受到社会各界广泛关注。

由洛阳日报报业集团、市妇联、市慈善总会共同主办的“安和医院爱的妇产”2022洛阳晚报阳光助学活动，自启动以来受到社会各界广泛关注。市助学济困联合会与洛阳锐楚园林有限公司积极参与、奉献爱心，为寒门励志学子的“大学梦”保驾护航。

市助学济困联合会由社会各界爱心人士自愿组成，得到了各级政府、爱心企业和爱心人士的大力支持，规模迅速壮大，目前已发展志愿者400多名，先后组织大型公益活动300余次，募集善款210万元，募集善物价值120万元，全部用于慈善事业。该联合会秉持奉献、友爱、互助、发展的社会主义精神文明道德风尚，曾连续10年参与阳光助学活动，先后资助寒门励志学子200余人，赢得了社会的广泛赞誉。

“寒门励志学子的健康成长，关系到民族的未来和社会的发展，我们要通过阳光助学活动，让每位寒门励志学子都有机会接受高等教育。”市助学济困联合会负责人表示，该联合会在今年的阳光助学活动中拟捐款2万元帮助寒门励志学子。

参与本次阳光助学活动的还有洛阳锐楚园林有限公司，该公司自成立以来始终坚持“以诚待人，求真务实”的发展理念，服务城市园林景观绿化建设，积累了丰富的从业经验，获得了众多客户的好评。同时，该公司也积极关注社会所需，主动承担社会责任，弘扬善行文化，在本次阳光助学活动中，该公司捐款6000元。

点滴爱心凝聚，汇成大爱暖流。近期已有不少寒门励志学子提交了申请材料，希望更多寒门励志学子通过“安和医院爱的妇产”2022洛阳晚报阳光助学活动圆大学之梦，燃希望之火。

扫二维码下载2022阳光助学申请表

无论是寒门励志学子，还是想献爱心的企事业单位或个人，都可拨打65156002、65156112、13838868975(任老师)联系我们。

爱心人士和爱心单位捐款途径

户名：洛阳市洛报爱心帮扶中心

账号：4138 9999 1010 0030 0540 5

开户行：交通银行洛阳分行营业部