洛阳未来几天高温闷热持续

预计今天白天，全区多云间晴天，有分散性阵雨或雷阵雨，偏南风2级到3级，气温25℃到33℃。

预计今天白天，全区多云间晴天，有分散性阵雨或雷阵雨，偏南风2级到3级，气温25℃到33℃。 洛阳即将迎来闷热的“桑拿天”。根据河南省气象台消息，受副热带高压控制，预计今天到8日，全省大部分县市将出现持续高温闷热天气。 本次高温天气持续时间长，影响范围广，全省大部分县市最高气温都将在35℃以上。其中，7日我省南部、中西部部分县市最高气温将升至37℃到39℃，局部40℃以上，加上相对湿度也偏大，人体会有明显的高温高湿感。 具体到洛阳来说，未来7天，前期我市多分散性阵雨或雷阵雨天气，后期将出现35℃到37℃的高温闷热天气。预计今天白天，全区多云间晴天，有分散性阵雨或雷阵雨，偏南风2级到3级，气温25℃到33℃；今天夜里到明天白天，全区多云间晴天，有分散性阵雨或雷阵雨，偏南风2级到3级，气温25℃到34℃；4日全区晴天间多云，气温27℃到36℃。（洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 郭铭博）