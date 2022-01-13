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洛阳5县被命名为河南省双拥模范县
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.02 08:12

　　昨日，河南省双拥模范城(县)命名暨双拥工作先进单位和个人表彰大会召开，我市新安县、栾川县、宜阳县、洛宁县、伊川县被命名为河南省双拥模范县。

　　记者获悉，我市及驻洛部队还有一批单位和个人受到表彰。其中，市退役军人事务局等9家单位分别被命名为省爱国拥军模范单位、省拥政爱民模范单位，老城区西关街道办事处工作人员周雪萍等12人分别获得省爱国拥军模范个人、省爱国拥军先进个人、省拥政爱民模范个人、省拥政爱民先进个人荣誉称号。

　　洛阳有拥军优属、拥政爱民的光荣传统，连续8次荣获“全国双拥模范城”称号、9次荣获“河南省双拥模范城”称号。近年，全市军民聚焦“让军人成为全社会尊崇的职业”理念，扎实做好双拥工作，全面支持部队练兵备战，推动军地共同发展，开创了全市军政军民团结的良好局面。

　　市退役军人事务局有关负责人介绍，我市近年持续加强制度设计，先后出台相关政策，常态化、制度化解决军人“三后”(后路、后院、后代)问题，将退役军人列为技能人才培训重点群体，大力帮助随军家属就业安置，实行军人子女入学优待，提高未就业随军家属基本生活保障金标准，积极开展“拥军进万家”“五个光荣”(进光荣家、挂光荣牌、讲光荣事、赞光荣人、建光荣榜)活动。另外，驻军优势作用发挥显著,军地双方坚持协作共建，强化优势互补、资源共享，驻洛部队积极开展扶贫帮困活动，主动承担急难险重任务，助力平安洛阳建设，扎实开展国防教育，军政军民关系更加密切。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 韩中军 许晓玲）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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