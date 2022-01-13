习近平总书记重要讲话在洛阳广大党员干部群众中引发热烈反响

连日来，习近平总书记在省部级主要领导干部“学习习近平总书记重要讲话精神，迎接党的二十大”专题研讨班上的重要讲话，在全市广大党员干部群众中引发热烈反响。大家一致表示，要把学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，同当前正在做的事情结合起来，转化为凝心聚力的昂扬斗志和担当作为的实际行动，勇担新使命，再创新辉煌，以实干实绩推动洛阳跨越发展。

连日来，习近平总书记在省部级主要领导干部“学习习近平总书记重要讲话精神，迎接党的二十大”专题研讨班上的重要讲话，在全市广大党员干部群众中引发热烈反响。大家一致表示，要把学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，同当前正在做的事情结合起来，转化为凝心聚力的昂扬斗志和担当作为的实际行动，勇担新使命，再创新辉煌，以实干实绩推动洛阳跨越发展。

“新时代10年的伟大变革，是以习近平同志为核心的党中央团结带领全国人民，高举中国特色社会主义伟大旗帜，在进行具有许多新的历史特点的伟大斗争中取得的。”市委副秘书长、市委政研室主任王锋表示，学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，关键是要坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，走好新时代的“赶考路”，在坚持和发展中国特色社会主义中实现中国式现代化。市委政研室将全面加强模范政治机关建设，在深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党中央、省委、市委决策部署上作表率，在聚焦洛阳现代化建设目标任务、从操作层面深度研究工作上作表率，更好地服务市委中心工作，助推洛阳加快建强副中心、形成增长极。

未来5年是全面建设社会主义现代化国家开局起步的关键时期。“习近平总书记在讲话中强调，面临新的战略机遇、新的战略任务、新的战略阶段、新的战略要求、新的战略环境，需要应对的风险和挑战、需要解决的矛盾和问题比以往更加错综复杂，应变局、育新机、开新局，最根本的是要把我们自己的事情做好。”市发改委党组书记、主任付涛对此深有感触。他说，未来5年对洛阳发展至关重要，市发改系统将全面落实党中央和省委决策部署，紧紧围绕市委提出的“三项重点工作”，找准短板、对标一流，做好前瞻性、全局性、战略性破题研究，推动呼南高铁焦洛平段、洛阳石化百万吨乙烯等重大项目尽快开工，加快推进开发区改革、科技产业社区建设、优化营商环境等重点工作，为重振洛阳辉煌贡献力量。

市工信局党组书记、局长赵站伟表示，在补短板、强弱项、固底板、扬优势上下功夫，市工信局将深入落实全市产业发展“136”工作举措，着力培育壮大十大产业集群，扭住产业链关键环，持续抓好延链补链强链，不断提升产业竞争优势，助力洛阳建成万亿级全国重要的先进制造业基地。

“习近平总书记重要讲话立意深远、催人奋进！”洛阳文旅集团党委书记、董事长崔光焱表示，洛阳文旅集团将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以打造全国知名的文化旅游产业领域国有资本投资运营平台和国内文旅产业旗舰劲旅为目标，以引领洛阳文旅产业高质量发展为己任，聚焦重大文旅项目开发、重要文旅资源运营、新兴文旅业态引领三大功能，统筹洛阳历史文化保护利用、沉浸式文旅目的地打造和文旅产业价值链提升三大任务，做好“以文塑旅，以旅彰文”这篇大文章，打造文旅融合发展新业态、新模式、新路径，在守正创新中开创高质量发展新局面。

“通过学习习近平总书记的重要讲话，回顾企业最近几年的困难与挑战，对‘极不寻常’‘应变局’有了新的认识，更加坚定了信心和信念。”河南发恩德矿业有限公司总经理曹安华说，作为一名民营企业家和基层党员，他坚信在中国共产党的领导下，依靠中国人民自己的力量，坚定信心、迎难而上，美好蓝图必将成为现实。

习近平总书记强调，全面从严治党永远在路上，党的自我革命永远在路上。市纪委监委党风政风监督室副主任郭大钊表示，作为一名纪检监察干部，深刻领会两个“永远在路上”的含义，我们必须深入贯彻一体推进“三不腐”重要方略，保持反腐败政治定力，坚持“治已病”与“治未病”高度统一，把“治未病”摆在更加突出的位置，最大限度激励党员干部担当作为、争先出彩，为建强副中心、形成增长极、重振洛阳辉煌作出更大贡献。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光）