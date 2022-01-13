141岁的饼馍老账本 见证生活真味

近日，我市文史学者刘彦卿给记者打来电话，说他了解到老城西关人肖岩峰珍藏着一本清代光绪七年(公元1881年)的《饼馍老账》，记录了当时老城居民和商号(三益恒、三泰昌等)购买饼馍的情况。

肖岩峰展示老账本

近日，我市文史学者刘彦卿给记者打来电话，说他了解到老城西关人肖岩峰珍藏着一本清代光绪七年(公元1881年)的《饼馍老账》，记录了当时老城居民和商号(三益恒、三泰昌等)购买饼馍的情况。

清代光绪七年的老账本，肖家几代人传承珍藏

肖岩峰今年52岁，在涧西区龙鳞路经营肖记豆腐汤馆。“这本《饼馍老账》是我父亲肖水和留给我的，他在2017年11月因病去世。”肖岩峰说，他的父亲生前是一拖职工，据父亲讲，肖家祖上以卖豆腐起家，之后用豆腐做汤，即洛阳人喜欢喝的豆腐汤。

记者看到，老账本为宣纸装订，左侧写有“饼馍老账”4个字，“饼”字写成了“并”，内文也是这样；右侧写有“光绪七年七月初五日”等字样。

“清代光绪七年是公元1881年，这本老账本已经141岁，肖家几代人珍藏。”刘彦卿说，他喜欢收藏，在他的印象里，这是与洛阳汤有关的年代最早的账本。

《饼馍老账》写有顾客的姓名和商号名称，还有日期及购买饼馍的数量等内容：“刘宣，八月十日，饼一斤，又饼一斤”“王青山，八月九日，面十斤”“三益恒，七月六日，收面五斤；廿一日，面二斤；廿八日，面十五斤；八月二日，饼一斤；廿九日，面十斤；卅日，面十五斤”“三泰昌，七月廿一日，饼卅斤；廿七日，饼廿八斤；卅日，饼十二斤”“程遇，麦一斗”……

“一斤面基本能烙一斤多饼，一斤饼相当于现在的4个烧饼。”肖岩峰告诉记者，由老账本可知，肖家烙的饼馍，不仅用于自家汤馆，还对外销售，供应饮食业各大商号。

“小户人家，一斤饼馍够吃一顿了。商号根据客流量，每天买的饼馍量不固定。”在肖岩峰看来，当时的肖家人很有经济头脑，商号可以拿钱买饼馍，也可以拿面粉或预存小麦换饼馍。