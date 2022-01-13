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抓好“里子”就是最大的“面子”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2022.08.02 08:06

　　西苑公园、牡丹公园拆掉矗立数十年的围墙，绿更“多”了；超120部老旧小区新建电梯实现“一键直达”，家更“近”了……不经意间，城市提质的点点滴滴，正让生活更加有滋有味。市委书记江凌最近在多个场合强调，推动文明创建再上新台阶，要重点解决城市提质“里子”问题。“里子”二字，鲜活平实，耐人寻味。

　　人有“表里”，城市亦然。如果说“面子”是城市的外在风貌，那么“里子”就是城市的功能品质。鳞次栉比的高楼大厦、高大宏伟的体育场馆，这些外在景观固然能激发“第一眼的爱”，但更好的教育、更高水平的医疗卫生服务、更优越的居住条件、更优美的环境、更丰富的精神文化生活更是城市持久魅力所在。城市建设的价值，看“颜值”更看“气质”，看“面子”更看“里子”，看高楼大厦撑起的天际线，更看万家灯火拼成的地平线，看“老百姓满意不满意、生活方便不方便”。

　　城市是一本打开的书，从中可以读出它的抱负。

　　今年以来，我市在城市提质中着重抓好重大基础设施建设、社区服务设施建设和老旧小区改造、棚户区改造、市政微改造“两个建设、三个改造”，从破解背街小巷“脏乱差”难题，到推动公共服务进社区，处处“点题”城市内在功能品质提升。新建社区体育公园22个，让运动健身“说走就走”；96个片区老旧小区改造同步融入电梯加装和养老、托幼等服务，让风景和生活“各美其美”；对标“百年名校”打造8所外迁高中，加速补齐教育资源布局短板……一项项新工程、一条条新举措，让城市“美丽”更“实用”、“中看”更“中住”。一个充满活力、富有魅力、极具吸引力的洛阳令人心驰神往！

　　滴水见太阳。很多时候，城市的“里子”和“面子”往往互为表里、有机统一。做实“里子”，让群众获得感、幸福感更加强烈、更可持续，“以人民为中心”的价值内核就会更加闪耀，一座城市就会在自豪与赞誉中收获实实在在的“面子”。可以说，“里子”支撑着“面子”，抓好“里子”就是最大的“面子”！

　　“里子”往往深藏于城市肌理，核心就在于一个“人”字。抓好城市提质的“里子”，要更多注重“人”的感受，发动群众积极参与创建，推动城市管理问题及时发现、及时解决，有效治疗城市管理顽疾；要更好满足“人”的需求，着力补短板、强弱项，解决好教育、医疗等公共服务领域突出问题，扎实推进老旧小区组团连片改造和棚户区改造；要更加贴近“人”的生活，坚定不移推进公共服务进社区，有效补齐社区服务短板，提升社区生活品质，让群众就近享受高水平公共服务。

　　群众得福祉，城市有荣光。

　　练内功、解难题、求实效，在丰富城市功能、提升城市品质方面狠下“绣花功夫”，洛阳城市提质的画卷“里”，定有更出彩、更幸福的美好未来！（洛平）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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