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为宣传家乡 孟津明达村65岁“老支书”试水短视频
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.02 08:06
杨瑞安正在录制短视频

　　“你刷住没？‘老支书’在抖音开设账号宣传咱明达哩！”

　　“我早就是他的粉丝啦！”

　　最近，在孟津区小浪底镇明达村，65岁的杨瑞安借助抖音平台宣传家乡，成了当地的新鲜事儿。他的抖音账号开通3个多月，已收获近万名粉丝，大家都称呼他为“网红村支书”。近日，记者驱车来到明达村一探究竟。

　　为宣传家乡，“老支书”试水短视频

　　记者走进明达村看到，蓝天白云下绿树红墙、鸟语花香，美丽乡村颜值高。杨瑞安是土生土长的明达村人，学业完成后又回村工作，如今是该村党支部书记兼村委会主任，已为明达村服务多年。

　　为啥年过六旬了又当起短视频博主？杨瑞安笑着说，过去他以为大家玩抖音主要图娱乐、搞笑，年初，他偶然看到有外地的基层村干部借助抖音平台宣传家乡，他深受启发，有了试水短视频为家乡代言的想法。“一来，通过镜头展现我们明达村的新气象、新面貌，以吸引客流，增加农民收入；二来，要是能为村里招商引资，那就更好了！”杨瑞安说，他就是想让村民们的日子越过越红火。

　　村里的年轻工作人员得知杨瑞安的想法后，纷纷表示支持，杨瑞安的儿子在业余时间也来搭把手，帮他拍视频、剪视频，一个“老少搭配”的运营团队就这样建立起来。

　　很少提前写文案，录制视频基本一遍过

　　为了呈现良好的视频效果，杨瑞安等人买来三脚架、稳定器和收音器等专业设备。酝酿数日后，杨瑞安于4月21日在抖音上发布了第一条短视频，这就算“开张”了。

　　记者翻看“明达杨瑞安”的抖音账号发现，他已发布近40条短视频，粉丝9300多人，其短视频浏览量几乎条条过万，最高一条短视频的浏览量破240万人次，点赞量达8.3万次。

　　对于扎根农村多年的杨瑞安来说，面对镜头说“三农”，并不是难事儿。记者看到，“美丽明达欢迎您”“农村环境如何去改善”“关爱留守老人，关爱留守儿童”等，鲜活的乡村故事和美丽乡村景象，都被他信手拈来，成为创作的源泉。

　　记者得知，杨瑞安录制短视频时，很少提前写文案，都是想好主题后，面对镜头张口就来，拍摄过程基本一遍过。视频中的他，不仅能说会道，还常常身体力行，比如骑着三轮车到地里管理花椒树、到修井抗旱一线等，既充满乡土气息，又兼具趣味性和知识性。

　　他的名气越来越大，还有人来向他请教

　　“我经常看你的抖音！”最近，杨瑞安外出时，经常有人跟他打招呼。自从他开通抖音当起短视频博主以来，不仅他的名气越来越大、明达村的游客也明显增多，还有其他村的基层干部专程来参观学习，向他请教。“接下来，我得多出精品，还要好好学视频剪辑。”杨瑞安说。

　　“看我身后这棵椿树，是去年我们村乡贤出资专门移栽过来的。在过去，明达村有个望椿轩私塾学堂，远近闻名，学堂外也有这样一棵老椿树，这两年，明达村围绕历史文化做好研学文章，你瞧，烈日当空的椿树下……”记者离开时，“老支书”又开始张罗新一期的视频来。(洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 王艳杰 实习生 刘航宇 文/图)
[ 责任编辑：潘亮 ]
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