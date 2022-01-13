发现432例布病患者！洛阳疾控发布重要提醒

街头现挤鲜羊奶不要买、不要喝！吃烧烤、火锅一定要吃熟透的牛羊肉！1日，记者从洛阳市疾控中心获悉，今年以来，我市报告的布鲁菌病(以下简称布病)病例数高于历年同期，且近期仍在高位波动。为此，洛阳疾控发布上述重要提醒。

街头现挤鲜羊奶不要买、不要喝！吃烧烤、火锅一定要吃熟透的牛羊肉！1日，记者从洛阳市疾控中心获悉，今年以来，我市报告的布鲁菌病(以下简称布病)病例数高于历年同期，且近期仍在高位波动。为此，洛阳疾控发布上述重要提醒。

什么是布病？如何传染的？

洛阳市疾控中心传染病预防控制专家朱鑫介绍，布病是由布鲁氏菌感染引起的一种人畜共患传染病，俗称“懒汉病”，患者会有发烧、关节疼痛、浑身无力等症状，严重者病菌会侵蚀人体关节、肌肉、心脏甚至大脑。患病的羊、牛等疫畜是布病的主要传染源，在我市，羊和其相关制品则是最常见的传染源。

据了解，目前洛阳市场上的牛、羊肉需求较大，个体养殖户逐渐增多，造成布病感染风险增加，通过喝鲜羊奶、吃烤羊肉串、喝羊肉汤等食源性感染布病病例仍然较多，食源性感染风险不断增加，传染来源呈现多样化趋势。统计显示，2021年，洛阳累计发现497例布病患者。2022年前7个月，洛阳发现432例布病患者，高于历年同期，甚至已超过2020年全年发现病例数。且近5个月，每月发现病例均超过60例，患者群体中既有七八十岁的老人，也有三四岁的幼儿。

老年布病患者占较大比例 与购买食用路边现挤鲜羊奶有关

“街边出售现挤鲜羊奶的商贩无法确保羊和他们自身的健康状况，挤奶的操作过程也不规范、不卫生，市民饮用这种羊奶会有患布病的风险。”朱鑫说，在目前发现的布病患者当中，个体养殖户布病患者占最大比例，其次就是老年患者群体，这些人患病原因几乎是购买食用街头商贩出售的现挤鲜羊奶。还有一部分患者，是在吃烧烤或火锅时，食用了未加工熟的牛羊肉导致感染。

65岁市民李先生是名退休职工，近两年散养3只羊，他偶尔食用自家羊产的鲜羊奶。7月7日，他发现肩膀一侧疼痛，接连几天症状也未减轻。7月21日，他到医院就诊时向医生告知近期饮食情况，医生在检查同时推荐他到疾控部门检查，随后确诊感染布病。

我们了解到，从发病到确诊用时14天，李先生属于发现比较及时的患者，但更多患者因为未及时到医院就诊，或未及时向医生介绍饮食情况，可能会被误诊以至于贻误病情。

7月初，71岁的市民马女士出现发热、多汗、精神萎靡等症状，以为是感冒并未在意，但几天后出现畏寒、发热等症状。考虑到近期只在小区附近活动，且核酸检测为阴性，马女士就在家服用退烧药，没想到症状并未缓解，到医院也未找到病因。直到7月18日，到另一家医疗机构就诊时告知医生多次买鲜羊奶的经历，才得以做系统检查并确诊。目前，患者马女士经针对性治疗后，病情已有好转。