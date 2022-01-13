高温天气来袭 谨防热射病！这份预防指南请收好

今年暑期以来，四川、浙江、江苏、上海等地出现热射病病例，甚至出现死亡案例，这种“高温病”也再次进入公众视野。随着洛阳将迎来新一轮高温天气，8月1日，洛阳市疾控中心发布相关提醒。

今年暑期以来，四川、浙江、江苏、上海等地出现热射病病例，甚至出现死亡案例，这种“高温病”也再次进入公众视野。随着洛阳将迎来新一轮高温天气，8月1日，洛阳市疾控中心发布相关提醒。

近日,一名河北56岁农妇在田里作业时不幸中暑，因热射病导致器官衰竭身亡。而在上海，一名80多岁的老先生突然在家中昏倒，所幸子女后来发现及时送医，最终被诊断为热射病。医生询问得知，老先生在家不愿开空调，昏倒当天连窗户也没开。

洛阳市疾控中心公共卫生研究所所长韩琳说，不管室外还是室内，在高热环境中，人体热量不断积聚，一旦超出体温调节的能力范围，中枢神经就会受损，散热功能彻底“罢工”。随着体内温度的飙升，有些人抽动性头痛、恶心、头晕或眩晕，有些人则出现失去意识或精神错乱、胡言乱语等“谵妄”状况。

“热射病并不是一蹴而就的，是有一个由轻及重的连续过程，包括先兆中暑、轻症中暑和重症中暑。因此，热射病的重点在于预防，尤其是重点及敏感人群还要尤其注意采取健康防护措施。”韩琳说，第一类人群是以在高温条件下作业为主，从事各种农业劳动、野外考察、露天装卸、建筑、外卖及快递配送人员、交警及环卫作业以及从事军事训练等人群；第二类人群包括，年幼者、孕妇和年老体衰者，或者有慢性基础疾病或免疫功能受损的个体，通常是被动暴露于热环境引起机体产热与散热失衡而发病。