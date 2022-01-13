瀍河区五三七社区体育公园提升改造工程完工【视频】

“提升之后，这里更美了。”8月1日，在位于洛阳市瀍河区振兴路与规划路交叉口西南侧的五三七社区体育公园内，正在锻炼的杨文社区居民谢庆河笑着说道。目前，五三七社区体育公园改造提升工程已完工。

“提升之后，这里更美了。”8月1日，在位于洛阳市瀍河区振兴路与规划路交叉口西南侧的五三七社区体育公园内，正在锻炼的杨文社区居民谢庆河笑着说道。目前，五三七社区体育公园改造提升工程已完工。

谢庆河今年86岁，曾是原邮电五三七厂的职工，退休后经常都到这里健身。“自从这里改造后，来这儿锻炼的人多了，我来得更勤了。”谢庆河说。

记者在现场看到，在蓝、绿、黄、橙多种颜色的映衬下，篮球场、羽毛球场、跑道......各种活动场地应有尽有，让人眼前一亮。设计的“537 ”字样的logo，也勾起人们浓浓的时代记忆。不光是谢庆河这样的耄耋老人，这里还成为不少青少年的“打卡地”。