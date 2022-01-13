洛阳市开展残疾人“烹饪”职业技能培训

记者从洛阳市残联获悉，日前，洛阳市残联举办的“烹饪”职业技能培训班结束，来自全市各个县区的40名残疾人参加了培训。

记者从洛阳市残联获悉，日前，洛阳市残联举办的“烹饪”职业技能培训班结束，来自全市各个县区的40名残疾人参加了培训。

在培训过程中，学员热情高涨，认真听、仔细记、反复练，按照老师的提示轮流进行实操练习，之后，培训教师又手把手地教授刀工、锅工、火候、配料以及炒、煎、炖、炸等中式烹调技能，就食材的选择、调料的合理搭配等作详细介绍，并现场为学员们演示了多种菜品的做法。

此次“烹饪”培训班结课后，考试合格的38名学员获得了中式烹调师(初级)证书，进一步帮助残疾人实现持证就业、持证上岗。此外，洛阳市残联还将为他们开展一系列就业帮扶，帮助他们实现就业创业。

据悉，今年以来，洛阳市残联培训工作在党建引领下，积极开展党建品牌建设工作，通过开展“党建+技能培训”，全面了解残疾人培训需求，合理安排残疾人培训内容，做到精准培训，确保培训效果最大化。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 田艳旭 文/图）