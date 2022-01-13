洛龙区美术家协会慰问驻洛部队

7月31日，“八一”建军节前夕，洛阳市洛龙区美术家协会到解放军驻洛某部开展以“翰墨飘香庆八一丹青妙笔壮军魂”为主题的书画家进军营活动，慰问解放军指战员，加强军地文化交流，增进军民感情，促进军政军民团结。

7月31日，“八一”建军节前夕，洛阳市洛龙区美术家协会到解放军驻洛某部开展以“翰墨飘香庆八一丹青妙笔壮军魂”为主题的书画家进军营活动，慰问解放军指战员，加强军地文化交流，增进军民感情，促进军政军民团结。

活动现场，洛阳市洛龙区美术家协会主席常丽霞，中国书法家协会会员王福海等书画家现场挥毫泼墨，以书写意、以画抒情，共创作出50余幅精品力作，赠送给部队官兵，以特殊的节日礼物表达对部队官兵的崇敬之情。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 摄影报道）