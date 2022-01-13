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洛阳市首块“法治融屏”在洛宁点亮
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.01 17:24

　　近日，洛阳市首块“法治融屏”在洛宁县凤翼山公园点亮，成为当地普法宣传的一道靓丽风景线。

　　据悉，“法治融屏”是经司法部批准的法治宣传教育创新项目，以室外和室内电子屏媒为载体的普法和法治宣传教育新型融媒体平台，旨在借助互联互通的“电子屏幕”，更加立体化、生动化地向群众普及法律常识，实现精准普法，营造人人尊法学法守法用法的良好氛围。

　　作为全市第一个点亮“法治融屏”的县区，近年来，洛宁县紧紧围绕全市中心工作，以助力全局、推动发展为切入点，在推进洛阳法治建设、打造法治化营商环境、推进服务型行政执法、落实乡镇综合行政执法改革等方面下大功夫，扎实落实“八五”普法规划，不断完善“谁执法谁普法”等普法责任制，全县法治环境和法治氛围显著改善。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 杨慧怡 李峰 文/图）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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