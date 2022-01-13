洛阳拟筹建5万套保障性租赁住房！优先供应来洛大学生

日前，洛阳市印发《“十四五”城市更新和城乡人居环境建设规划》，对持续做好住房保障工作作出部署。

日前，洛阳市印发《“十四五”城市更新和城乡人居环境建设规划》，对持续做好住房保障工作作出部署。

洛阳市将把发展保障性租赁住房作为住房建设的重点任务，“十四五”期间，计划筹建保障性租赁住房5万套(间)、310万平方米，力争达到8.5万套(间)、525万平方米。落实《洛阳市引进人才住房补贴办法(试行)》，给予符合条件的人才购房补贴、租房补贴等优惠政策，提高高层次人才购房公积金的贷款额度、租房公积金的提取额度。支持用人单位通过购买、租赁商品房，或利用自有存量建设用地，自筹资金建设人才公寓等方式为高层次人才提供住房保障。

为推动青年友好型城市建设，洛阳市新筹建保障性租赁住房将优先供应来洛就业创业的青年大学生，供应青年大学生保障性租赁住房量占新筹建保障性租赁住房供应总量的比例不低于40%。

按照计划，洛阳市将探索共有产权住房建设，结合实际制订《洛阳市共有产权住房管理办法》，采取试点建设的方式，由国有建设平台或招标优秀开发企业进行建设，完成2000套共有产权住房的建设目标。加大青年人才公寓供给，扩大入住范围，市级公寓本科及以上大学毕业生均可申请入住。对有购买意愿的，可以以共有产权模式优惠购买。

“十四五”期间，洛阳市计划实施104个棚户区改造项目，建设197946套安置房，其中微改造4个项目，11040套；拆除重建100个项目，186906套，保障城市中低收入群体住房改善需求。与此同时，洛阳市将继续推进经济适用住房建设，积极做好河南省已下达建设计划剩余经济适用住房项目申请家庭资格审核工作，做好正常的分配管理。目前，我市已审批尚未建设的经济适用住房项目剩余4个，将进一步加强管理，做好建设、分配收尾工作，实现向中低收入家庭提供2000套住房的建设目标。（洛报融媒·洛阳网记者 李三旺 文/图）