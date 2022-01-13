洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳拟筹建5万套保障性租赁住房！优先供应来洛大学生
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.01 19:08

　　日前，洛阳市印发《“十四五”城市更新和城乡人居环境建设规划》，对持续做好住房保障工作作出部署。

　　洛阳市将把发展保障性租赁住房作为住房建设的重点任务，“十四五”期间，计划筹建保障性租赁住房5万套(间)、310万平方米，力争达到8.5万套(间)、525万平方米。落实《洛阳市引进人才住房补贴办法(试行)》，给予符合条件的人才购房补贴、租房补贴等优惠政策，提高高层次人才购房公积金的贷款额度、租房公积金的提取额度。支持用人单位通过购买、租赁商品房，或利用自有存量建设用地，自筹资金建设人才公寓等方式为高层次人才提供住房保障。

　　为推动青年友好型城市建设，洛阳市新筹建保障性租赁住房将优先供应来洛就业创业的青年大学生，供应青年大学生保障性租赁住房量占新筹建保障性租赁住房供应总量的比例不低于40%。

　　按照计划，洛阳市将探索共有产权住房建设，结合实际制订《洛阳市共有产权住房管理办法》，采取试点建设的方式，由国有建设平台或招标优秀开发企业进行建设，完成2000套共有产权住房的建设目标。加大青年人才公寓供给，扩大入住范围，市级公寓本科及以上大学毕业生均可申请入住。对有购买意愿的，可以以共有产权模式优惠购买。

　　“十四五”期间，洛阳市计划实施104个棚户区改造项目，建设197946套安置房，其中微改造4个项目，11040套；拆除重建100个项目，186906套，保障城市中低收入群体住房改善需求。与此同时，洛阳市将继续推进经济适用住房建设，积极做好河南省已下达建设计划剩余经济适用住房项目申请家庭资格审核工作，做好正常的分配管理。目前，我市已审批尚未建设的经济适用住房项目剩余4个，将进一步加强管理，做好建设、分配收尾工作，实现向中低收入家庭提供2000套住房的建设目标。（洛报融媒·洛阳网记者 李三旺 文/图）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 夏夜风微凉 夜游城四方
    夏夜风微凉 夜游城四方
    夏夜风微凉 夜游城四方
        “仲夏苦夜短，开轩纳微凉。”时已入伏，微凉的夏夜，成为一天之中较为合适的赏景休闲时段。
  • ·河边观景 古城游乐
  • ·司马光吃过的糊卜，您不来一碗？
  • ·一碗粉汤下肚，赶走夏日酷暑还散寒
    		•
    		 
    新闻排行
  • 探索实施“直通车”安置，随军家属自...
  • 西工区举办单身青年职工交友联谊活动
  • 河南省高分子材料及辐射加工产业技术...
  • 一男子非法运输液化气被行政拘留
  • 孟津、偃师通报部分区域核酸检测结果
  • 多危险！抛锚车乘客在高速路上走动
  • 八一，致敬永不褪色的军魂
  • 黄河流域非遗保护展示中心项目靓姿显...
  • 与烈士认亲，让无名烈士拥有“亲人”
  • “宅兹中国——河南夏商周三代文明展...
    		•
    百姓呼声
    今年大病医保缴费的截止时间为9月30日
    隋唐大运河文化博物馆预约难？官方回应
    精彩图片
    洛龙区行政中心：拆除...
    洛龙区尚贤苑社区体育...
    宜阳县盐镇乡克村：寿...
    老城区南关公园：健身...
    精彩热帖

    随拍

    雨荷

    隋唐园拾零

    鸡蛋花
    /望乡
    /清爽小菊花
    /乘凉重渡沟
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605