社区退役老兵 重温军旅岁月

8月1日，洛阳市洛龙区广利社区中油家园小区举行庆“八一”重温军旅情活动，辖区居民中的退役老兵风采不减当年，走队列、重温军人誓词、敬军礼……展现退役老兵的精神风貌，重温军旅岁月，不忘初心使命，共同庆祝中国人民解放军建军95周年。

8月1日，洛阳市洛龙区广利社区中油家园小区举行庆“八一”重温军旅情活动，辖区居民中的退役老兵风采不减当年，走队列、重温军人誓词、敬军礼……展现退役老兵的精神风貌，重温军旅岁月，不忘初心使命，共同庆祝中国人民解放军建军95周年。