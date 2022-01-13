社区退役老兵 重温军旅岁月

8月1日，洛阳市洛龙区广利社区中油家园小区举行庆“八一”重温军旅情活动，辖区居民中的退役老兵风采不减当年，走队列、重温军人誓词、敬军礼……展现退役老兵的精神风貌，重温军旅岁月，不忘初心使命，共同庆祝中国人民解放军建军95周年。
8月1日，洛阳市洛龙区广利社区中油家园小区举行庆“八一”重温军旅情活动，辖区居民中的退役老兵风采不减当年，走队列、重温军人誓词、敬军礼……展现退役老兵的精神风貌，重温军旅岁月，不忘初心使命，共同庆祝中国人民解放军建军95周年。
8月1日，洛阳市洛龙区广利社区中油家园小区举行庆“八一”重温军旅情活动，辖区居民中的退役老兵风采不减当年，走队列、重温军人誓词、敬军礼……展现退役老兵的精神风貌，重温军旅岁月，不忘初心使命，共同庆祝中国人民解放军建军95周年。
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605