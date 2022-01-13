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十二届洛阳市委第二轮巡察工作启动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.01 17:24

十二届洛阳市委第二轮巡察工作启动
对7个市直单位和14个县区党组织开展政治巡察

　　8月1日，十二届洛阳市委第二轮巡察工作动员部署会暨全市巡察村(社区)工作推进会召开。

　　根据洛阳市委统一部署，十二届洛阳市委第二轮巡察安排8个巡察组，围绕“乡村振兴”主题，采取常专结合的方式，对洛阳市农业农村局、洛阳市乡村振兴局、洛阳市财政局、洛阳市林业局、洛阳市水利局等5个市直单位党组织开展巡察，并分别延伸巡察1个重点乡镇；对14个县区党(工)委乡村振兴工作开展专项巡察。围绕“防灾减灾救灾”主题，对洛阳市应急管理局、洛阳市城市管理局开展专项巡察，延伸了解林业、水利等减灾委员会成员单位。

　　乡村振兴巡察重点围绕“五个聚焦”，做到“五个查找”：一是聚焦决策部署，查找责任落实、工作落实、巩固成效等方面的问题。看是否认真学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神，把巩固脱贫攻坚成果作为推进乡村振兴的首要任务；是否有效落实乡村振兴“151”工作举措和乡村振兴“一把手”工程。二是聚焦“三清两建”，查找腐败问题。看是否扎实开展“三清两建”工作，推进巡察村(社区)常态化；是否存在骗取、套取项目资金等问题。三是聚焦乡村建设，查找政策落实不到位问题。看是否盘活乡村资源、发展特色产业，引进优质乡村运营商，抓好乡贤返乡创业和“三变”改革，积极开展集镇建设试点。四是聚焦为民服务，查找能力作风问题。看是否落实各项惠民政策，办好民生实事；是否存在过度留痕、多头检查等形式主义、官僚主义问题。五是聚焦党的建设，查找以创建“五星”支部推动市委“151”工作举措落实落细等方面存在的突出问题，提升基层治理能力和水平。

　　防灾减灾救灾巡察重点做到“四个突出”，即：突出对学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神的监督检查；突出对各单位履行防灾减灾救灾职责的监督检查；突出对防灾减灾救灾重点领域的监督检查；突出对郑州“7·20”特大暴雨灾害追责问责案件开展以案促改情况的监督检查。

　　会议对高质高效完成巡察村(社区)工作任务进行了部署。会议指出，要把握工作节奏，坚持有形覆盖与有效覆盖相统一，分批分类、稳步推进。总体上，2024年年底前要实现对洛阳市3214个村(社区)的巡察全覆盖。预留两年左右的时间，对矛盾多发、项目集中、情况复杂的重点村(社区)进行“回头看”，推进巡察监督常态化日常化。具体安排上，今年重点对“三清两建”工作推进缓慢的村(社区)开展巡察，确保市委年底前“三清”全覆盖部署落到实处；明年聚焦“三清两建”和“五星”支部创建，对“三清两建”效果不佳和软弱涣散村(社区)开展巡察；后年全面完成巡察全覆盖任务。（洛报融媒·洛阳网记者 李三旺 通讯员 杨伟峰 徐云峰）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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